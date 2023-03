Sõja 380. päev: Venemaa saadab sõjasaagiks saadud relvastust Iraani

Oluline reedel, 10. märtsil kell 20.52:

- FT: Ukrainasse jõudis lubatud Patriot õhutõrjesüsteem;

- Vene väed ründasid neljapäeva õhtul Zaporižžja oblasti elektritaristut;

- Jermak: Ukraina partnerid toetavad Bahmuti kaitsmist;

- Von der Leyen: Venemaa raketirünnakud tsiviilobjektidele on sõjakuritegu;

- Prigožin: mind ei võeta enam Vene väejuhatuse poolt jutule;

- Soome teatas, et annab Ukrainale 29 miljoni euro ulatuses humanitaar- ja ülesehitusabi;

- USA ja teised riigid külmutasid rohkem kui 58 miljardi dollari eest Vene varasid;

- CNN: Venemaa saadab sõjasaagiks saadud relvastust Iraani;

- ISW: Vene väed valmistuvad uute vägedega pealetungiks Vuhledari vastu;

- Briti luure: Venemaa raketirünnakute vahe sõltub nüüd toodetud rakettide arvust;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 870 sõdurit ja 10 suurtükisüsteemi.

Ukraina: Bahmuti ümbruses on märgata üha rohkem Venemaa regulaarvägedes teenivaid sõdureid

"Ukraina idaosas asuv Bahmuti linn on endiselt rindel kõige kuumem koht, kogu Bahmuti suuna 188-st rünnakust 20 tuli täna otse Bahmuti linna peale. Wagneri grupeeringu esimene laine, see koosnes elukutselistest sõjaväelastest ja siseministeeriumiga seotud inimestest. Wagneri teine laine koosnes vangidest, kes saadeti kahurilihaks. Nüüd näeme, et Wagner asendatakse regulaararmeega. Tõenäoliselt on see tingitud Prigožini konfliktist Venemaa armee juhtkonnaga," ütles reedel Ukraina relvajõudude pressiesindaja Serhi Tšerevatõi.

FT: Ukrainasse jõudis lubatud Patriot õhutõrjesüsteem

Briti leht The Financial Times teatas, et Ukraina relvajõudude käsutusse jõudis esimene USA päritolu Patriot õhutõrjesüsteem. Nii Saksamaa kui USA lubasid varem Ukrainale ühe Patriot süsteemi. Lehe teatel ei ole õhutõrjekompleks veel tööle pandud.

Eraldiseisvalt lubas Holland saata Ukrainale täiendavaid Patriot õhutõrjesüsteemi õhutõrjeraketiheitjaid.

Sunak: Suurbritannia ja Prantsusmaa hakkavad koos koolitama Ukraina merejalaväelasi

Suurbritannia peaminister Rishi Sunak teatas reedel, et London ja Pariis leppisid kokku Ukraina merejalaväelaste koolitamises, et Ukraina saaks selle sõja võita, vahendas The Kyiv Independent.

Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni sõnul teevad London ja Pariis kõik selleks, et Venemaa täiemahuline sõda Ukraina vastu ei leviks mujale maailma.

Soome teatas, et annab Ukrainale 29 miljoni euro ulatuses humanitaar- ja ülesehitusabi

Soome peaminister Sanna Marin külastas Kiievit ja teatas, et riik annab Ukrainale 29 miljoni euro ulatuses humanitaar- ja ülesehitusabi. Kokku on Soome andnud Ukrainale 750 miljonit eurot.

Marin tõi välja, et ka Soome avaldas Talvesõjas vastupanu agressiivsele naabrile.

"Meie võitlus oli sama kangelaslik, kui teie oma, kuid meie rahu ei olnud rahu, mida te sooviksite. Oluline on see, et ukrainlased pole üksi. Oma ajaloo tõttu teame me paremini, kui enamik teisi, et teid tuleb toetada nii kaua, kui selle võitluse võitmiseks on vaja. Olime oma võitluses liiga üksi ja siis jäime rahu saabudes liiga üksi. Teame, et rahu peab tulema teie tingimustel, siis, kui teie tahate seda," märkis Marin.

CNN: Venemaa saadab sõjasaagiks saadud relvastust Iraani

"Vene väed on oma valdusesse saanud mõned relvad, mille saatsid Ukrainasse USA ja NATO liitlased. Moskva on mõned nendest relvadest saatnud Iraani. USA eeldab, et Iraan üritab neid relvi kopeerida," ütlesid neli asjaga kursis inimest telekanalile CNN.

"Venemaa eeldab, et Iraan jätkab Moskva toetamist, kuna Venemaa annab Iraanile lääneriikides valmistatud relvastust. Pole veel selge, kas Iraan on suutnud mõnda relva ka edukalt kopeerida," ütlesid allikad.

Prigožini väitel avas palgasõdurite grupeering Wagner Venemaal 42 värbamiskeskust

Wagneri grupeeringu juht Jevgeni Prigožin ütles reedel, et tänas valitsust laskemoona tootmise suurendamise eest. Prigožin siiski väitis, et muretseb endiselt, et tema grupeeringule ei jätku piisavalt varustust, vahendas The Guardian.

Prigožin kiitles samuti, et Wagner avas Venemaal 42 värbamiskeskust.

"Hoolimata Ukraina relvajõudude massiivsest vastupanust läheme me edasi, vaatamata sellele, et igal sammul loobitakse meile kaikaid kodaratesse, me saame sellest üheskoos üle," väitis Prigožin.

Ukraina tugevdas enda põhjapiiril õhutõrjet

Ukraina relvajõudude esindaja kindralleitnant Serhi Naev teatas, et Ukraina põhjapiirile saadetakse täiendavad mobiilsed õhukaitse üksused. Esimesed sellised üksused saadeti põhjapiirile 2022. aasta lõpus, vahendas Ukrainska Pravda.

Belgia kuulutas stalinistide korraldatud Ukraina näljahäda genotsiidiks

Belgia parlament võttis reedel vastu resolutsiooni, millega kuulutati Ukraina 1930. aastate näljahäda (holodomor) genotsiidiks. Holodomor oli NSVL-i poolt korraldatud näljahäda, mille tõttu suri mitu miljonit ukrainlast.

Ukraina parlament kuulutas holodomori genotsiidiks 2006. aastal. Lisaks Ukrainale on Holodomori genotsiidiks kuulutanud veel mitu riiki, nende hulgas on ka Eesti, USA ja Saksamaa.

Harkivi oblastis on pool miljonit inimest jätkuvalt elektrita

Harkivi oblastis taastatakse elektriühendusi peale neljapäevast Venemaa raketirünnakut Ukraina kriitilise taristu vastu. Reede hommikul on veel elektrita rohkem kui 525 000 inimest, nendest 470 000 Harkivi linnas, teatas oblasti juht Oleg Sinegubov.

Samas on oblastis joogivee ühendused juba taastatud ning Harkivi linna kriitiline taristu on juba taastatud. 90 protsenti oblasti ühendustest on samuti taastatud, kuid samas ei tööta elektripõhine transport.

Vene väed ründasid neljapäeva õhtul Zaporižžja oblasti elektritaristut

Zaporižžja oblasti võimude teatel ründas Venemaa neljapäeva õhtul Zaporižžja oblasti kriitilist elektritaristut. Zaporižžja linnapea Anatoli Kurtievi teatel jäid 20 000 inimest rünnaku tõttu elektrita.

Ukraina teatel tulistasid Vene väed öösel vastu neljapäeva ja neljapäeva hommikul riigi kriitilise taristu pihta 81 raketti ning kaheksa ründedrooni.

Jermak: Ukraina partnerid toetavad Bahmuti kaitsmist

Ukraina presidendi kantselei ülem Andri Jermak ütles neljapäeval ajakirjanikele Kiievis, et Ukraina juhtkonnal pole erimeelsusi enda partneritega Bahmuti kaitsmise vajaduses, vahendas Interfax-Ukraina.

Ukraina 95. õhudessantbrigaadi sõdur panemas valmis Grad mitmikraketiheitjat Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Von der Leyen: Venemaa raketirünnakud tsiviilobjektidele on sõjakuritegu

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen suhtles neljapäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga. Von der Leyen teatas pärast Twitteris, et Venemaa teadlikult tehtud rünnakud Ukraina tsiviilisikute vastu ning Ukraina elektritaristu pihta on sõjakuritegu. Euroopa Komisjoni presidendi sõnul tugevdab see ühist tahet jätkata Ukraina reforme teekonnal Euroopa Liitu.

Prigožin: mind ei võeta enam Vene väejuhatuse poolt jutule

Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožini pressiteenistus avaldas Prigožini kurtmise, mille kohaselt on talt ja tema esindajatelt võetud ära igasugune ligipääs Vene väejuhatusele, et Wagner ega Prigožin ei küsis enam laskemoona juurde.

USA 2024. aasta riigieelarve kavandis on Ukrainale eraldatud üle 6 miljardi dollari

Joe Bideni administratsioon küsib Kongressilt rohkem kui kuue miljardi dollari väärtuses toetust Ukrainale 2024. aastal, vahendas The Kyiv Independent.

USA ja teised riigid külmutasid rohkem kui 58 miljardi dollari eest Vene varasid

Ameerika Ühendriikide kaubandusministeerium teatas neljapäeval Venemaa eliidi, oligarhide ja vahendusisikutega seotud varade külmutamisest. Varad külmutati koos Euroopa Liidu, Kanada ja teiste partneritega. Kokku külmutati rohkem kui 58 miljardi dollari väärtuses Venemaa finantsvarasid ja majandusressursse.

ISW: Vene väed valmistuvad uute vägedega pealetungiks Vuhledari vastu

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul valmistuvad Vene väed uuteks pealetungioperatsioonideks Vuhledari vastu. Samas Vene vägede jätkuvad probleemid isikkoosseisu ja laskemoonaga välistavad tõenäoliselt edasise edu pealetungides.

ISW analüütikud juhtisid tähelepanu, et kolmapäeval edastasid 146. Vene motoriseeritud laskurbrigaadi sõdurid palve saata neile rohkem suurtükimoona enne kui nad vahetavad välja Vuhledari all sõdiva 155. merejalaväelaste brigaadi. 155. brigaad on väidetavalt kandnud katastroofilisi kaotusi, mis kulmineerus kolmenädalase pealetungikatsega veebruaris.

Mõttekoja analüütikute hinnangul saadetakse 136. brigaad kaotusi kandnud üksust asendama, et jätkata pealetungi Vuhledarile. Samas Vene vägede võitlusvõime ei tõuse ning 136. brigaad ei saavuta tõenäoliselt Vuhledari all edu. ISW analüütikute hinnangul võis Vene kaitseminister Sergei Šoigu anda isiklikult käsu Vene sõja idaringkonna ülemale Rustam Muradovile võtta Vuhledar iga hinna eest ära, et pehmendada kriitikat Vene kaitseministeeriumi vastu.

Briti luure: Venemaa raketirünnakute vahe sõltub nüüd toodetud rakettide arvust

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi hommikuse rindeülevaate kohaselt näitab suurem ajaline vahe Venemaa suuremate raketirünnakute vahel, et Venemaa peab enne rünnakuid koondama otse tootmisest piisava raketivaru. Eelmine suurem Vene raketirünnak Ukraina taristu pihta toimus veebruari keskel.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 870 sõdurit ja 10 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 156990 (võrdlus eelmise päevaga + 870);

- tankid 3448 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 6742 (+6);

- lennukid 304 (+1);

- kopterid 289 (+0);

- suurtükisüsteemid 2475 (+10);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 491 (+3)

- õhutõrjesüsteemid 256 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 2107 (+9)

- tiibraketid 907 (+34);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5337 (+6);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 240 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.