Niinistö kohtus ette teatamata neljapäeval Washingtonis Bideniga

Soome president käis USA pealinnas Washingtonis ning kohtus ette teatamata USA presidendi Joe Bideniga. Niinistö kinnitas neljapäeva õhtul pressikonverentsil, et Biden ärgitas Soomet NATO-ga liitumise taotlusega edasi liikuma. Soome presidendi sõnul jagas ta Bideniga enda arusaama, milline võiks olla kaitsealliansiga liitumise ajagraafik.

Sauli Niinistö ei tahtnud pressikonverentsil spekuleerida, millises järjekorras ning kas koos või eraldi võiksid Soome ja Rootsi NATO-ga liituda, vahendas Helsingin Sanomat.

Soome presidendi kohtumine Joe Bideniga ei olnud esialgu Niinistö USA visiidi kavas. Niinistö pidi kohtuma vaid Bideni julgeolekunõuniku Jake Sullivaniga Soome saatkonnas Washingtonis, kuid olukord arenes sedasi, et ta sai Valgelt Majalt kohtumiseks kutse. Kuna tekkis võimalus Niinistöl ja Bidenil pikemalt suhelda, siis lennutati USA president helikopteriga Philadelphiast kohale.

Sauli Niinistö käest küsiti pressikonverentsil mitu korda Türgi hävituslennukite ostusoovi kohta ning seda, kas lennukite ostu arutati ka kõnelustes Soome ja Rootsiga. Türgi tahab USA-lt osta F-16 hävituslennukeid 20 miljardi USA dollari väärtuses. Varem on analüütikud spekuleerinud, et kui Ameerika Ühendriigid hävitajate müügiga nõustuvad, suudetakse veenda Türgit toetama Soome ja Rootsi liitumist NATO-ga.

Soome president rõhutas, et Soome ei sekku USA ja Türgi kahepoolsetesse küsimustesse. "Ameerika Ühendriigid toetab meie püüdlust nii palju kui saab, kuid hoiame eraldi kahepoolsed küsimused," kinnitas Soome president. Sauli Niinistö kohtus neljapäeval ka USA esindajatekoja spiikri Kevin McCarthyga, kellega tal oli enda sõnul väga põhjalik arutelu Ukraina toetamise teemal.

Kuigi Ukraina valitsus on hakanud muretsema, kas vabariiklaste domineerimine esindajatekojas võiks muuta keeruliseks USA abi andmise Ukrainale, siis Niinistö sõnul ei taju ta selles küsimuses mitmeti mõistmist. Sauli Niinistö sõnul on arusaamad samad ehk Ukrainat tuleb toetada.

Joe Bideni Twitteri konto kaudu teatas Biden, et USA president toetab selgelt Soome ja Rootsi kiiret liitumist NATO-ga. Samuti kinnitas Biden, et nad jätkavad Ukraina toetamist.

