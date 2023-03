Iisraelis Tel Avivis sai kolm inimest terrorirünnakus viga

Kolm inimest sai Iisraelis Tel Avivis haavata, kui palestiinlasest terrorist rahvarohkel kesklinna tänaval tule avas. Iisraeli politseil ei jäänud enda sõnul muud üle, kui tulistaja maha lasta. Peaminister Benjamin Netanyahu nimetas toimunut terrorirünnakuks ning lubas tugevdada Iisraeli julgeolekumeetmeid. Gaza sektoris võimul oleva rühmituse Hamas teatel oli ründaja nende rühmituse liige.

Iisraeli politsei piiras rünnaku keskmes olnud Dizengoffi tänava linnakeskuses sisse. Ründajale astusid vastu kaks politseinikku ning kaks tsiviilisikut, kes terroristi ka tapsid.

Sel aastal alates jaanuarist on palestiinlased korraldanud mitu rünnakut, mille käigus on kokku surma saanud 13 iisraellast ja üks ukrainlane. Samas on Iisraeli julgeolekujõud Jordani jõe Läänekaldal vahistanud viimase aasta jooksul tuhandeid inimesi ning Iisraeli rünnakutes on hukkunud üle 200 palestiinlase. Samal perioodil on palestiinlaste rünnakute käigus hukkunud rohkem kui 40 iisraellast.

Neljapäeval tapsid Iisraeli julgeolekujõud kolm relvastatud džihadisti Läänekaldal. Hamas teatas, et Tel Avivis toimunud rünnak oli sellele vastus.

Tel Avivi rünnak toimus paar tundi peale USA kaitseministri Lloyd Austini lühivisiiti Iisraeli. Lloyd Austini kutsus kõiki osapoole olukorda de-eskaleerima vägivalla vähendamiseks, vahendas Reuters.