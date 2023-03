Saksamaa tahab oma tööstusele 50-100 eur/MWh elektrihinda

Habeck tegi ettepaneku võtta kasutusele kahetasandiline lähenemisviis, mis oleks seotud odava taastuvenergia laiendamisega. Esiteks suurendaks valitsus ettevõtete võimalusi paigaldada oma aladele või nende vahetusse lähedusse päikesepaneele või tuulikuid. Teiseks lihtsustaks valitsus ettevõtjate ja mujal asuvate taastuvenergia operaatorite vahel sõlmitavate elektrienergia ostmise reegleid, vahendas energiaagentuur Montel.

"Soodsad elektrihinnad tööstuse jaoks saavad tulla ainult koos taastuvenergia kasvuga," ütles Habeck.

Habeck märkis, et taastuvenergia hind on Saksamaal 50-100 eurot megavatt-tunni eest. Minister ütles, et tööstusele antakse toetust, et pidada vastu periood, enne kui suures koguses avamere tuuleenergiat jõuab elektrivõrku.

Saksa majandusministeerium töötab plaanide kallal, et siduda tööstuse elektri hind avamere tuuleenergia maksumusega. Need plaanid peaksid siiski teoks saama alles selle kümnendi lõpuks.

Saksamaal jõudis eelmisel aastal elektri hind ennenägematu 1050 euroni MWh eest. See oli umbes 20 korda kõrgem kui viimase kümnendi keskmine hind. Viimati oli Saksamaal elektri hind 134,50 eurot MWh eest, vahendas Montel.