WhatsAppi juht: krüpteerimise-vastane poliitika piirab inimeste põhiõigusi

Krüpteeritud kiirsuhtluse rakenduse WhatsApp juht Will Cathcart ütles, et läänes asuvad demokraatlikud riigid muutuvad üha autokraatlikumaks ja ohustavad inimeste põhiõigusi. Cathcart hoiatas, et Londoni ja Brüsseli krüpteerimise-vastased ettepanekud ohustavad inimeste vabadust suhelda privaatselt internetis.

Cathcart kritiseeris Suurbritannia ja Euroopa Liidu (EL) uusi veebisisu reguleerimise ettepanekuid. Tema sõnul kujutavad need ettepanekud eksistentsiaalset ohtu sellele, kuidas inimesed internetis privaatselt suhtlevad.

Need ettepanekud hõlmavad Londoni veebiohutuse seaduse eelnõu ja Brüsseli plaani, mis on seotud laste seksuaalse kuritarvitamise materjali vastase võitlusega. Ettepaneku raames kehtestatakse nõuded platvormidele, et nad reguleeriks rohkem oma platvormidel levivat sisu.

Vastuvõtmise korral võivad sellised reeglid luua pretsedendi, mille raames võivad neid reegleid kopeerida ka autoritaarsemad režiimid. See vähendaks inimestel lasta vabalt rääkida kogu maailmas, vahendas Politico.

Cathcart tõi konkreetselt esile Suurbritannia veebiohutuse eelnõu. See võib nõuda, et krüpteeritud teenuste pakkujad nagu WhatsApp, peavad pakkuma reguleerijatele ligipääsu inimeste krüpteeritud sõnumitele. Suurbritannia tahab nii võidelda terrorismi ja laste seksuaalse kuritarvitamise vastu.

"Suurbritannias on tehtud järjepidevalt ettepanekuid tagauste loomiseks. Kui näete eelnõus palju halli ala koos suure krüpteerimise vastu suunatud retoorikaga, siis tuleb muretseda," ütles Cathcart.

Cathcart teeb nüüd Euroopa Liidus ja Suurbritannias lobitööd, et valitsused ei saaks ka edaspidi inimeste sõnumeid lugeda. Nii Brüssel kui ka London aga tahavad illegaalse sisuga võitlemiseks kaasata krüpteeritud teenused. WhatsApp väidab, et firma juba piirab illegaalse sisu levimist, sealhulgas lapsi hõlmavat kuritahtlikku sisu.

Mõned poliitikud aga leiavad, et firma peab oma tegevuses minema veelgi kaugemale. Cathcart hoiatas, et lääneriikide krüpteerimise-vastane poliitika võib lõpuks julgustada autokraatlikke valitsusi.

"Ma olen eriti mures selle pärast, mida see võib kõikjal maailmas kaasa tuua. See on murettekitav," ütles Cathcart.