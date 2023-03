Terviseamet leidis Legionella bakteri ka ühest Tartu hotellist

Kuu alguses tuvastas terviseamet Tartu V Spa veetorustikest võetud proovidest Legionella bakteri, mille sisaldus ületas normipiire kohati ligi sada korda. Spaa tegevus peatati ajutiselt. Neljapäeval teatas terviseamet, et ka Tartu Aura veekeskuse ühe naiste pesuruumi dušist leiti Legionella bakterit. Bakter tekitab legionelloosi ehk leegionäride haigust. See on ägeda kuluga nakkushaigus, mille põhivormiks on kopsupõletik. Jätkab Indrek Kiisler.