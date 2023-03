Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA-s loodi veebruaris 311 000 töökohta.

Hiljutised andmed viitavad, et tarbijad jätkavad USA-s kulutamist ja hinnad jätkavad tõusmist. USA föderaalreserv jätkab intressimäärade tõstmist, et vähendada riigis tarbimist. Viimased andmed aga näitavad, et karm rahapoliitika pole tööturgu räsinud. Veebruaris elavnes riigis ka äritegevus, vahendas The Wall Street Journal.

Paljud majandusteadlased eeldasid varem, et föderaalreservi karm rahapoliitika jahutab riigis tööturgu.

"Tööturg on hetkel kindlasti tugevam, kui me eeldasime kuus kuud tagasi," ütles finantsfirma Citigroup ökonomist Veronica Clark.

Tööturul veab töökohtade loomise kasvu teenindussektor. Uusi töötajaid värbavad juurde restoranid, haiglad ja hooldekodud. USA ettevõtlust räsib ka suur tööjõupuudus. Jaanuari lõpus oli riigis umbes 10,8 miljonit vaba töökohta.

Ettevõtjad jätkavad ka töötajate palkade tõstmist. "Jätkuv palgakasv annab märku, et majandus võib ülekuumeneda ja see on föderaalreservi jaoks tõeline väljakutse. See mure seisneb selles, et kui näeme, et palgatõus tõuseb nii kõrgele tasemele, siis tähendab see, et ettevõtted peavad seejärel oma toodete hinda tõstma," ütles rahvusvahelise reitinguagentuuri S&P Global Ratings ökonomist Beth Ann Bovino.