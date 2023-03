Granholmi sõnul ei taha USA roheäri toetamise tõttu minna riidu EL-iga

USA energiaminister Jennifer Granholm andis intervjuu ajalehele Financial Times ja ütles, et USA proovib roheäri toetamises vältida rivaalitsemist Euroopa Liiduga (EL). Granholmi sõnul tahab Joe Bideni administratsioon luua tarneahelaid nende riikidega, mis jagavad USA-ga samu väärtusi.

USA president Joe Biden kuulutas eelmisel aastal välja inflatsiooni vähendamise seaduse (IRA). Selle raames investeerib USA kliima- ja energiaprogrammidesse 370 miljardit dollari. EL kardab nüüd, et firmad kolivad USA-sse, et kasutada ära sealseid subsiidiume. Granholmi sõnul peavad USA ja EL nüüd läbirääkimisi lepingu üle, mis võib leevendada Euroopa riikide muret, et kapital lahkub üle Atlandi ookeani.

"Tean, et see on üks aruteludest, mida administratsioon peab. Me ei taha näha kaubanduslikku rivaalitsemist. Me arutame oma EL-iga kolleegidega, kuidas tagada, et saaksime seda lahendada viisil, mis lahendaks kõik probleemid," ütles Granholm.

Brüssel leevendas sel nädalal riigiabi eeskirju, mis võimaldab liikmesriikidel toetusi kompenseerida, kui tekib oht, et investeeringud suunatakse EL-ist välja, vahendas Financial Times.

Reedel kohtuvad Valges Majas USA president Joe Biden ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Nad peaksid kohtumisel arutama, kuidas teha koostööd kriitiliste maavarade tarneahela valdkonnas.

Granholm ütles, et USA üritab üles ehitada tootmisbaasi, et pöörata tagasi aastakümneid kestnud deindustrialiseerimine. USA tahab nii vähendada oma sõltuvust Hiinast.

"Me tahame, et meil oleks tugev tarneahel riikidega, kelle väärtusi me jagame," märkis Granholm.