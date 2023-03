Sunak ja Macron leppisid kokku illegaalse rände pidurdamises

Suurbritannia maksab Prantsusmaale kolme aasta jooksul 500 miljonit naela (567 miljonit eurot), et aidata Pariisil peatada väikeste paatidega La Manche'i väina ületavaid migrante. Rahalise toetusega ostetakse droone ja muud seiretehnikat, suurendatakse politseipatrullide arvu Prantsusmaa randades ning rajatakse uus kinnipidamiskeskus Prantsusmaal.

Prantsusmaa president teatas samas, et migrantide tagasivõtmise lepet ei tule. Sunaki ja Macroni kohtumise näol oli tegemist esimese Briti-Prantsuse tippkohtumisega viimase viie aasta jooksul.

"Kui nüüd aus olla, siis meie kahe riigi vahelistes suhetes on viimastel aastatel olnud väljakutseid ja ma ei pea silmas ainult seda, et Prantsusmaa lükkas Inglismaa MM-ilt välja. Kuid ma usun, et tänane kohtumine tähistab uut algust, Entente'i uuendamist," ütles Briti peaminister Rishi Sunak. "Me vaatame tulevikku, tulevikku, mis põhineb kõigel, mida me jagame - meie ajalool, geograafial, väärtustel ja tulevikku, mis on palju ambitsioonikam selles osas, kuidas me koostööd teeme, et parandada nende inimeste elu, keda teenime," lisas ta.

"Minu soov, kindlasti, kuna meie ajaloost, meie geograafiast ja meie DNA-st lähtudes on see mõistlik, on omada parimat võimalikku suhet ja tihedat liitu. Aga see sõltub meie pühendumisest, meie valmisolekust. Aga ma olen kindel, et me teeme seda," lisas Prantsuse president Emmanuel Macron.