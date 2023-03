WSJ: Austraalia suurendab Hiina ohu tõttu sõjalisi sidemeid Indiaga

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Austraalia süvendab Hiina ohu tõttu julgeoleku- ja majandussidemeid Indiaga. Mõlemad riigid tahavad tugevdada oma tarneahelaid ja sõjaväge.

Austraalia peaminister Anthony Albanese külastas sel nädalal Indiat. Ta oli esimene Austraalia peaminister alates 2017. aastast, kes Indiat külastas. Albanese ütles, et India relvajõud osalevad sel aastal Austraalia ja USA suurõppusel. Albanese sõnul hakkavad Austraalia ja India tegema ka koostööd päikesepaneelide tootmises, vahendas The Wall Street Journal.

Austraalia ja India on viimaste aastate jooksul suhteid süvendanud. Mõlemad riigid tahavad võidelda Hiina mõjuvõimu laienemise vastu Vaikse ookeani piirkonnas. Eelmisel aastal sõlmisid India ja Austraalia kaubanduslepingu, mille raames vähendasid riigid tollimakse.

India peaminister Narendra Modi ütles pärast kohtumist Albanesega, et julgeolekukoostöö on kahe riigi partnerluse jaoks oluline tugisammas. Modi märkis, et arutas Albanesega Indo-Vaikse ookeani piirkonna julgeolekut.

"Hiina ohu tõttu on kahe riigi vahelised suhted tugevnenud. India on muutunud palju avatumaks oma julgeolekualaste partnerluste osas teiste riikidega, kuna pinged Hiinaga kasvavad," ütles India välispoliitika ekspert Harsh V. Pant ajalehele The Wall Street Journal.

Albanese käis Indias veel kriketimatšil ja külastas ka lennukikandjat.