Pärnu Uue kunsti muuseumil tekkis linnaga uus tüli

Kuigi Pärnu linn on rentinud Uue kunsti muuseumile (UKM) kümneks aastaks ruumid ja maksab nende eest, pole muuseumi nõukogu olukorraga rahul. Nõukogu kirjutas kultuuriministeeriumile, et linna abitehing on viinud muuseumi lõksu, milles pole võimalik ellu jääda. Väljapääsuks peab muuseum, et ministeerium ostaks ruumid ära.

Pärnu Uue kunsti muuseumi ruumid asuvad Iseseisvuse väljaku ääres esinduslikus, Eesti panga Pärnu osakonnale ehitatud hoones. Hiljuti sõlmis linnavalitsus omanikuga lepingu 630 ruutmeetri rentimiseks kümneks aastaks.

Muuseumi nõukogu kirjast selgub aga, et ruumidel on uus omanik, kellel on plaan muuseumile vajalik 107 ruutmeetrit maha müüa. Kirjas jäetakse mulje, et omanik tahab vähendada rendipinda, tegelikult soovib muuseum lihtsalt ruume juurde saada.

"Ei ole perspektiivi ühel muuseumil, millel on ainult vaatesaal siin. Ma ütlesin intervjuu alguses, et me vajame hoidlat, me vajame ka ruumi, kuhu paigutada lift. Et me saaksime inimesed teisele korrusele tuua. Me ei saa teha nii, et inimesed, kes tahavad teisel korrusele saada, istuvad trepil ja tõstavad ennast üles. Me ei saa öelda oma külastajatele, et minge bussijaama tualetti, et seal saate odavalt," rääkis Uue kunsti muuseumi nõukogu liige Mark Soosaar.

Linnale on aga üllatus, et vaid kolm kuud on lepingu sõlmimisest möödas, ja juba on muuseumil uued soovid.

"Me leppisime väga selgelt kokku, millise pinna me võtame. See on siis teine korrus ja see fuajee, mis teisele korrusele viib. Kogusumma koos kõrvalkuludega on 758 000 eurot, aga keskmiselt aastas üürikulu, mis linn kannab, on veidi alla 50 000 euro," rääkis Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.

Küsimusele, kas linnale oli üllatus, et selline kiri ministeeriumile saadeti, vastas Kosenkranius: "Ministeerium küsis, et kas midagi on viltu, mina ütlesin, et see leping on meil alles kolm kuud tagasi sõlmitud. Veidi üllatus oli küll, et nüüd ei sobi."

Kultuuriministeeriumil pole siiski plaanis muuseumile ruume osta.

"Kultuuriministeerium on varem toetanud ja ka sellel aastal toetab Uue kunsti muuseumi tegevustoetusega, sel aastal on see üle 16 000 euro. Seda plaani, et hakata lisaruume juurde ostma, kultuuriministeeriumil kindlasti ei ole," ütles kantsler Tarvi Sits.