Sõja 381. päev: Ukraina maavägede juht: kevadrünnak pole enam kaugel

Bahmuti kaitsmine on oluline, et seejärel alustada kevadise vasturünnakuga, ütles Ukraina maavägede juhataja Oleksandr Sõrskõi. Ukraina siseminister Ihor Klõmenko teatas, et uute rünnakubrigaadide formeerimine on lõpule jõudmas. Tema sõnul on 28 000 vabatahtlikku teatanud soovist rünnakuüksustega liituda.

Oluline laupäeval, 11. märtsil kell 22.23:

- Ukraina maavägede juht: kevadrünnak pole enam kaugel;

- Ukraina jätkab Bahmutis sõdimist;

- Ukraina: Vene väed kaotasid ööpäevaga Bahmuti all üle 500 sõduri;

- Venemaa on hävitanud Ukrainas üle 150 000 elumaja;

- Kuleba sõnul pole Nord Streami rünnaku taga ukrainameelne rühmitus;

- Danilov: Venemaa kulutab ära kümnete aastate relvavaru;

- Suurbritannia kaitseministeerium: ukrainlased on muutnud Bahmuti wagnerlastele tapatsooniks;

- Bloomberg: Putin võib osaleda G20 kohtumisel Indias;

- Vene vägede rünnakus hukkus viis inimest;

- Ukraina relvajõud: Ukraina tõrjus ööpäevas üle 100 Vene rünnaku;

- Kanada keelab alumiiniumi ja terase impordi Venemaalt;

- Sunak: sõda Ukrainas lõpeb läbirääkimiste laua taga;

- Zelenski: Venemaa on alates eelmise aasta 24. veebruarist tulistanud Ukraina pihta üle 5000 raketi;

- Prigožin avas Venemaa 42 linnas värbamiskeskused;

- ISW: Venemaa raja kaitserajatisi infooperatsiooni eesmärgil;

- Marin: Soome võiks kaaluda hävitajate andmist Ukrainale;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas üle tuhande sõduri

Ukraina maavägede juht: kevadrünnak pole enam kaugel

Bahmuti kaitsmine on oluline, et seejärel alustada kevadise vasturünnakuga, ütles Ukraina maavägede juhataja Oleksandr Sõrskõi.

Ukraina siseminister Ihor Klõmenko teatas, et uute rünnakubrigaadide formeerimine on lõpule jõudmas. Tema sõnul on 28 000 vabatahtlikku teatanud soovist rünnakuüksustega liituda.

Klõmenko märkis, et rünnakuüksuste treeningud käivad ning need kestavad kahest nelja kuuni enne lahingusse saatmist.

Venemaa poolel võitleva Wagneri palgaarmee kätte on ukrainlaste andmetel langenud Bahmuti idaosa ning Vene väed üritavad ära lõigata ukrainlaste varustusliine nii põhjast kui lõunast.

Ukraina: Vene väed kaotasid ööpäevaga Bahmuti all üle 500 sõduri

Vene väed kaotasid viimase ööpäevaga Bahmuti all rohkem kui pooltuhat sõdurit, ütles Ukraina relvajõudude ida ringkonna pressiesindaja Serhõi Tšerevatõ.

Ööpäevaga sai surma 221 ja haavata 314 Vene sõdurit, lausus ta.

Selle aja jooksul toimus 53 tulevahetust, 23 neist Bahmuti linnas, lisas Tšerevatõ.

Küsimusele, kas Ukraina vägedele on praegu Bahmutisse võimalik kõike vajalikku toimetada, vastas Tšerevatõ, et selle nimel tehakse kõik, mis võimalik.

Venemaa on hävitanud Ukrainas üle 150 000 elumaja

Venemaa on alates sissetungi algusest pommitanud Ukrainat üle 40 500 korra, ütles Ukraina siseminister Ihor Klõmenko.

Pommitamisega on hävitatud üle 152 000 elumaja, lisas ta.

Vene vägede vastu on sissetungi algusest saati algatatud 66 300 kriminaalmenetlust.

Vene väed ründasid Zaporižzjas elutähtsat taristut

Vene väed ründasid laupäeval Zaporižzja linna elutähtsat taristut, kasutades rünnakuks tõenäoliselt S-300 õhutõrjesüsteemi rakette, teatas Zaporižzja oblastivalitsus.

Vene väed on laskemoona vähenedes aina tihemini kasutamas rünnakutes õhutõrjeks mõeldud raketisüsteeme. Venelaste õhutõrjerakettide kiirus on samas probleemiks Ukraina õhutõrjele.

Danilov: Venemaa kulutab ära kümnete aastate relvavaru

Venemaa kulutab ära kümnete aastate relvavarusid, ütles Ukraina julgeoleku- ja kaitsenõukogu esimees Oleksi Danilov.

Danilovi sõnul oli Venemaa ootus, et Ukraina võetakse välksõjaga, kuid seda pole juhtunud.

Danilov lisas, et Venemaa korrumpeerunud majandus ei suuda relvadega rinnet varustada ning seetõttu on ülioluliseks muutunud relvade saamine väljastpoolt.

Ukraina jätkab Bahmutis sõdimist

Ukraina on otsustanud võitlust Bahmutis jätkata, kuna seal toimuv lahing seob Venemaa parimaid üksuseid ja kulutab neid enne Ukraina plaanitavat kevadist vastupealetungi, ütles president Volodõmõr Zelenski nõunik Mõhhailo Podoljak.

Samas tunnistas Ukraina kaitseministeerium, et Bahmuti lahing muutub aina raksemaks, kuna Venemaa jätkab pealetungi ja üritab Ukraina vägedest läbi murda.

Kuleba sõnul pole Nord Streami rünnaku taga ukrainameelne rühmitus

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba sõnul ei ole tõenäoline, et Nord Streami rünnakute taga on ukrainameelne rühmitus. "Ma kuulen esimest korda, et on olemas ukrainameelne või Ukraina rühmitus, mis on võimeline läbi viima niivõrd ulatusliku ja nõudlikku operatsiooni," lausus ta.

Kuleba lisas, et rünnaku seostamine ukrainameelse rühmitusega põhjustab suurt kahju Ukraina mainele. Tema sõnul pole võimatu, et rünnak oli meelega korraldatud, et süü Ukraina kaela lükata.

Suurbritannia kaitseministeerium: ukrainlased on muutnud Bahmuti enda käes oleva osa wagnerlastele tapatsooniks

Suurbritannia kaitseministeerium kirjutas oma igapäevases sõjaülevaates, et viimase nelja päeva jooksul on Wagneri väed võtnud kontrolli alla suurema osa Bahmuti idaosast. Kesklinnas tähistab praegu rindejoont Bahmutka jõgi.

Brittide sõnul hoiavad Ukraina väed enda käes linna lääneosa ja on õhkinud olulised sillad, mis viivad üle jõe.

Britid märkisid, et kuna ukrainlased tulistavad Wagneri vägesid tugevalt kindlustatud hoonetest, on wagnerlaste poolt rünnatav ala muutunud Wagneri sõdalaste jaoks n-ö tapatsooniks ning muudab nende jaoks pealetungi lääne suunas ülimalt raskeks.

Samas on Ukraina vägede varustusteed Vene vägede rünnete tõttu endiselt väga haavatavas seisus.

Ukraina päästjad kustutamas Vene vägede poolt pommitatud maja. Autor/allikas: SCANPIX/AP/EVGENIY MALOLETKA

Marin: Soome võiks kaaluda hävitajate andmist Ukrainale

Soome peaminister Sanna Marin ütles Ukrainas visiidil käies ajakirjanike küsimustele vastates, et Soome võiks kaaluda oma praegu kasutusel olevate hävituslennukite Hornet F-18 andmist Ukrainale.

Soome lõpetab alates 2025. aastast Hornetite kasutamise ja ostab asemele uued hävituslennukid F-35. Soomel on praegu 62 Hornetit.

Bloomberg: Putin võib osaleda G20 kohtumisel Indias

Venemaa president lükkas edasi külastuse Vladivostoki foorumile, mis peaks toimuma päev enne G20 kohtumist New Dehlis. Putin soovib hoida lahti võimalust Indiasse reisimiseks, vahendas Bloomberg anonüümseid allikaid.

Allikate kohaselt ei ole Putin veel lõplikku otsust teinud, aga Kreml teeb selleks ettevalmistusi.

Vene vägede rünnakus hukkus viis inimest

Donetski oblasti kuberner Pavlo Kõrõlenko teatas, et Venemaa rünnakutes hukkus reedel Donetski oblastis kaks ja sai vigastada 14 tsiviilisikut.

Hersoni oblasti sõjaväeadministratsiooni andmetel sai Hersoni oblastis Vene rünnakutes surma kolm ja vigastada viis inimest.

Sumõ oblasti sõjaväeadministratsioon teatas 10. märtsil, et Vene väed tabasid Sumõ oblastis Šalõhõne, Bilopillia, Esmani, Miropillia, Novoslobidske, Krasnopillia ja Khotini asulaid, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina relvajõud: Ukraina tõrjus ööpäevas üle 100 Vene rünnaku

Ukraina relvajõudude kindralstaap teatas, et Ukraina tõrjus viimase 24 tunni jooksul enam kui 100 Venemaa rünnakut.

Vene väed koondavad oma jõupingutused pealetungi läbiviimiseks Donetski oblastis Lõmani, Bahmuti, Avdiivka, Mariinka ja Šahtarski suunas, teatas kindralstaap hommikusel briifingul.

Kanada keelab alumiiniumi ja terase impordi Venemaalt

Kanada asepeaminister ja rahandusminister Chrystia Freeland teatas Venemaa alumiiniumi- ja terastoodete impordi keelustamisest.

Sunak: sõda Ukrainas lõpeb läbirääkimiste laua taga

Briti peaminister Rishi Sunak ütles, et sõda Ukrainas lõpeb läbirääkimiste laua taga, ent samas toetab ta Volodõmõr Zelenskit, et ta oleks nende läbirääkimiste pidamiseks parimas võimalikus positsioonis, kirjutas The Guardian.

Sunak kavatseb pakkuda Ukrainale täiendavat toetust, et tagada Ukraina eelis lahinguväljal. Sunaki kommentaarid tähistasid selget lõhet tema eelkäija Boris Johnsoniga, mis puudutab seda, kuidas sõda Venemaa vastu lõpeb.

Zelenski: Venemaa on alates eelmise aasta 24. veebruarist tulistanud Ukraina pihta üle 5000 raketi

Venemaa väed on kasutanud Ukraina ründamiseks enam kui 5000 raketi ja üle 1000 drooni alates Moskva täieliku sõja algusest riigi vastu, ütles president Volodõmõr Zelenski 10. märtsil.

Prigožin avas Venemaa 42 linnas värbamiskeskused

Ukraina idaosas sõdiv Vene riigi toetatud palgaarmee Wagner Group avas uued värbamiskeskused 42 Venemaa linnas, ütles grupi asutaja Jevgeni Prigožin.

Ukraina relvajõudude idarühmituse pressiesindaja Serhii Tšerevatõi sõnul aga asendatakse Bahmuti piirkonnas sõdivate Wagneri vägede kolmas laine regulaararmeega Prigožini konflikti tõttu Venemaa sõjaväe juhtkonnaga.

ISW: Venemaa raja kaitserajatisi infooperatsiooni eesmärgil

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) teatel jätkavad venelased kaitseliinide rajamist praegusest rindejoontest kaugel tagalas.

Venemaa Belgorodi oblasti kuberneri sõnul on kaitserajatiste ehitamine lõpule viidud ja nüüd on vaja need ka mehitada, et olla valmis Ukraina vägede rünnakuks Belgorodi oblastile.

Ukraina peastaabi teatel jätkavad venelased kindlustuste ehitamist ka Kurski oblasti piiril Ukrainaga ning Krimmi kaitseliini tugevdamist.

Vaatlejad märgivad, et Belgorodi ja Kurski kaitseliini üks eesmärk on tõenäoliselt infooperatsioon, näitamaks, et Ukraina ohustab Venemaa alasid.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas üle tuhande sõduri

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates sissetungi algusest eelmise aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 158 000 (võrdlus eelmise päevaga + 1010);

- tankid 3458 (+10);

- jalaväe lahingumasinad 6762 (+20);

- lennukid 304 (+0);

- kopterid 289 (+0);

- suurtükisüsteemid 2483 (+8);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 493 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 257 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 2108 (+1)

- tiibraketid 907 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5344 (+7);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 242 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.