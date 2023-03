Riik toetas Sillamäed Ukraina pagulastele mõeldud korterite renoveerimiseks

Sillamäe sai kuues majas 11 korteri elamiskõlblikuks tegemiseks riigilt toetust ligemale 150 000 eurot.

Sillamäe arengunõunik Allen Allet ütles, et oktoobri lõpuks sõjapõgenike võõrustamiseks korda tehtavad korterid on linnale loovutatud erinevatel põhjustel.

"Nad on tulnud linna kätte pärast seda, kui omanik on ära surnud või midagi muud on juhtunud. Mõned neist on koristamata ja need on tegelikult väga kehvas seisus korterid," ütles Allet.

Linnaametnik nentis, et 11 eluruumi on tegelikult vaid väike osa Sillamäel korda tegemist ootavatest munitsipaalkorteritest. "Kokku on linnas umbes 150 munitsipaalkorterit, vahepeal müüakse neid ära, vahepeal tuleb neid jälle juurde. Suurem osa neist vajab suuremal või vähemal määral remonti," lausus ta.

Toetuse tingimuste kohaselt peavad omavalitsused kortereid sõjapõgenikele üürile andma aasta vältel, pärast seda enam elanike puhul piiranguid pole.

"Kui põgenikel enam nende järele vajadust ei ole, siis me pakume neid õpetajatele, keda teatavasti otsitakse praegu Ida-Virumaale palju, sealhulgas ka Sillamäele. Samuti laienevad meie sadama territooriumil asuvad ettevõtted ja siia tuleb uusi spetsialiste. Me loodame, et me saame edaspidi pakkuda neid kortereid õpetajatele ja tippspetsialistidele, kes siia tulevad," rääkis Allet.

Kokku tehakse 53 Eesti omavalitsuses ligemale 3,3 miljoni euro eest sõjapõgenike jaoks korda 243 eluruumi.