Marin: Soome võiks kaaluda hävitajate andmist Ukrainale

Soome peaminister Sanna Marin ütles Ukrainas visiidil käies ajakirjanike küsimustele vastates, et Soome võiks kaaluda oma praegu kasutusel olevate hävituslennukite Hornet F-18 andmist Ukrainale. Ta toonitas, et Ukrainale antakse relvaabi teiste riikidega tihedat koostööd tehes.

"Ma arvan, et hävitajad tulevad kõne alla. Eri riigid kaaluvad ja hindavad oma võimekust sellise relvaabi andmiseks. Minu meelest võiks ka Soomes seda arutada. Oleme ju juba varem langetanud otsuse uute hävitajate asjus, me teame missuguse ajagraafikuga need Soome jõuavad, nii et minu meelest võime seda küll arutada. Aga see kõik on väga algusjärgus ja mingeid otsuseid ei ole tehtud, ütles Marin.

Soome kaitseminister Antti Kaikkonen aga Mariniga ei nõustunud ning ütles, et Soome vajab Horneteid ise.

"Ma väheke hoiaksin tagasi selle asjaga. Me saame uued F-35 hävitajad 2026. aastast ja lähiaastatel me vajame Horneteid oma riigi kaitseks," ütles Kaikkonen.

Ta lisas, et peale 2026. aastat on Hornetid juba üsna oma kasutusaja lõpus ja nende kasutusväärtus väike.

Ka Soome õhuvägede juhataja Juha-Pekka Keränen suhtus Marini öeldusse skeptiliselt, märkides, et Soome kaitsejõududega pole sellest räägitud.

"Soome kaitse seisukohast ei ole kaitsejõududel võimalik Hornetitest enne loobuda, kui F-35-d on kasutusele võetud," lausus Keränen.

Soome lõpetab alates 2025. aastast Hornetite kasutamise ja ostab asemele uued hävituslennukid F-35. Soomel on praegu 62 Hornetit.

Soome president Sauli Niinistö ütles kommentaariks, et Hornetite andmisest Ukrainale ei ole seni juttu olnud.