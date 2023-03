Balti riigid plaanivad koostööd kosmosevaldkonnas

Sel nädalal kohtusid Tallinnas Eesti, Läti ja Leedu kosmosekogukonna esindajad, et arutada Baltikumi kosmosekoostööd. Kõik kolm riiki teevad koostööd Euroopa Kosmoseagentuuriga ning panustavad sealsetesse programmidesse, kuid kiiresti arenevas kosmosetehnoloogia- ja ärivaldkonnas saaksid ühisprojektidest kasu kõik osapooled.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kosmosevaldkonna juhi Paul Liiase sõnul on Eesti end kosmosevaldkonnas tõestanud usaldusväärse partnerina, kuid koostöö kolme Balti riigi üleselt võiks regiooni silmapaistvust veelgi suurendada.

"Nii Eesti, Läti kui Leedu teevad koostööd Euroopa Kosmoseagentuuriga (ESA) ja panustavad sealsetesse valikprogrammidesse, kuid seni on omavaheline info ja kogemuste vahetamine olnud tagasihoidlik. Samas oleme kosmosesektori vaatest sarnased riigid sarnaste väljakutsetega ning ühisprojektide elluviimisest saaksid kasu kõik osapooled," rääkis Liias ning tõi näiteks satelliidiandmete kasutamise keskkonnaseires, kriisireguleerimises, julgeoleku tagamisel ning mujal.

Kosmosevaldkond on maailmas kiirelt arenev ning EAS-i ja Kredexi ühendasutuse Eesti kosmosebüroo juhi Madis Võõrase sõnul on Balti kosmosekoostöö vajalik ja kasulik, sest ühendatud jõud tagavad suurema läbilöögivõime selles kiiresti arenevas tehnoloogia- ja ärivaldkonnas.

"Kellega veel koostööd teha, kui mitte sõbralike naabritega. Eesti saab jagada kogemusi nii digiriigi kui küberturbe vaatest, aga pakkuda ka koostööd meie heal tasemel tehnoloogiasektoriga. Lätis on potentsiaali kosmoseside ja kvantkommunikatsiooni alal, Leedus näiteks laserite ja väikesatelliitide tootmise valdkonnas," tõi Võõras näiteid.

Suhtes ESA-ga on Eesti kõige kaugemale jõudnud, olles ESA liikmesriik aastast 2015. Läti ja Leedu said assotsieerunud liikme staatuse aastal 2021. Liikmelisus ESA-s annab kolme Balti riigi ettevõtetele täiesti uue võimaluse ühisprojektideks, mida teostataks koostöös ESA-ga.

Konkreetselt on juba praegu laual Maa kaugseire andmetel põhineva veebiplatvormi arendamine, millest oleks kasu nii ettevõtjatel kui riigiasutustel. Lisaks aitab kolme Balti riigi koostöö kosmose vallas luua sünergiat ja edendada uusi ideid nii erasektori kui akadeemiliste ringkondade vahel. Heaks näiteks on siin tudengisatelliitide arendamine Eestis, milles on aktiivselt osalenud Läti ülikoolide kasvandikud.

Kohtumisel koostati ka Balti kosmosemanifest, millega seatakse alus koostöö tugevdamiseks ja ekspertteadmiste vahetuseks Eesti, Läti ja Leedu vahel kosmosepoliitika, kosmoseandmete ja teenuste, satelliitide ning kosmoseteaduse ja kosmosega seotud noorte- ja haridusprogrammide vallas.