Tallinn hakkab Laagna tee sildadele uusi juurdepääse rajama

Tallinna linn plaanib lähiaastatel rajada juurdepääsud Laagna tee sildadele, et nendele pääseks ligi ka ratastoolis või lapsevankriga liikujad.

Tallinn rajab lähiaastatel korralikud juurdepääsud neljale Laagna tee sillale

Uued lahendused rajatakse Laagna teed ületava nelja silla juurde – täiendusi saavad Lindakivi, Saarepiiga, Pae ja Pallasti sild.

Sel aastal algab ümberehituse projekteerimine. Peale projektide valmimist hakatakse ehitama juurdepääsu Pallasti ja Lindakivi sillale. Teises etapis luuakse uued juurdepääsud Pae ja Saarepiiga sillale.

Pae silla juurde rajatav juurdepääs. Autor/allikas: Tallinna LV

"Soovime tõsta sildade ligipääsetavust, et inimestel oleks võimalik mugavalt liikuda Laagna teel asuvate ühistranspordipeatuste juurde. Arusaadavalt ei saa me korraga kõiki sildade ümberehitust ette võtta, seega alustame Pallasti ja Lindakivi sillast ja seejärel luuakse uued juurdepääsud Pae ja Saarepiiga sillale," ütles Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

Pallasti silla juurde rajatav juurdepääs. Autor/allikas: Tallinna LV

Igale sillale projekteeritakse erilahendus sõltuvalt selle asukohast ja ümbritsevate ehitiste eripäradest. Rajatavad pandused saavad olema maksimaalselt viieprotsendise kallakuga, kuid alguses ja lõpus on kallak madalam. Pikematel pandustel kurvidesse paigaldatakse ka istumispingid. Vanad trepid on plaanis alles jätta ning mitme panduse juurde rajatakse uued väiksemad trepid.

Laagna teel on kokku kümme silda: lisaks remonditavatele Ilvese, Võidujooksu, Juhan Smuuli, Miina Härma, Varraku ja Mustakivi sild. Lisaks on Laagna tee all kaks tunnelit, Tondiraba ja Mustakivi tunnel.

Laagna tee rajamist alustati 1985. aastal, viimane teelõik valmis 1996. aastal. 2004 valmis lõik, mis ühendas Laagna tee Väo liiklussõlmega. Kuni aastani 1992 kandis Laagna tee Oktoobri tee nime.