Transpordiamet soovitab liiklemist lumesaju tõttu vältida

Teeolud on muutunud lõunast põhja-kirde suunas liikuva tiheda lumesaju tõttu keeruliseks. Transpordiamet soovitab inimestel liiklemist võimalusel vältida.

Lumesadu on kohati tugev ning teedele on tekkinud tuisuvaalud. Keskkonnaagentuuri prognoosi kohaselt on oodata kuni 18 sentimeetrit lund.

Kõik teehooldajad annavad endast parima ning kogu tehnika on väljas, ent kõikide teede puhastamine võtab aega, teatas transpordiamet.

Transpordiamet soovitab praeguste ilmaoludega liiklemist vältida. Kui sõitu hilisemaks ajastada pole võimalik, siis tuleb sõidukijuhil olla ettevaatlik ja valida teeoludele vastav sõidustiil.

Liiklejatel palutakse arvestada, et talvised teeolud on muutlikud ning teekonda planeerides tuleb varuda rohkem aega, vajadusel vähendada sõidukiirust, vältida ohtlikke manöövreid ja hoida pikivahet. Kindlasti ei ole lubatud maksimaalne kiirus sobilik liiklemiseks tuisu, lumevaalude ja libedaga.