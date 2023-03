Katoliku kirik võib loobuda kohustuslikust tsölibaadist

Tegelikult on abielus preestrid katoliku kirikus ju kogu aeg olemas olnud, kõik Idariituse preestrid on abielus, ütles katoliku kiriku pea paavst Franciscus.

"Meil siin Vatikanis on ka üks abielus preester. Just täna nägin teda, tal on naine ja poeg, ta ikka liigub siin ringi. Seega pole mingit vastuolu preestripühitsuse ja abielu vahel. Tsölibaat katoliku kiriku lääne traditsioonis on ajutine ettekirjutus," lausus paavst.