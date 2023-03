Pühapäev tuleb endiselt talvine

Pühapäev toob lahkuva pöörise tagalas nii lumehooge ja päikest. Tuul on puhanguline ja põhjustab pinnatuisku. Õhus domineerivad vähesed miinuskraadid.

Öö vastu pühapäeva tuleb Eestis pilves selgimistega. Mitmel pool sajab lund, on pinnatuisku. Puhub põhjakaare, pärast keskööd loode- ja läänetuul 2 kuni 8, rannikul 7 kuni 11, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur langeb -2 kuni -8, kohati kuni -12 kraadini.

Hommik on muutliku pilvisusega. Kohati on lumehooge ja tuisku. Tuul puhub läänest ja loodest 2 kuni 8, rannikul 6 kuni 11, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 8 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega. Kohati sajab lund, on pinnatuisku. Puhub loode- ja läänetuul 4 kiuni 9, puhanguti 13, rannikul 8 kuni 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb -3 kuni +1 kraadini.

Esmaspäeva öö on lumehoogudega, suurem osa päevast päikesega, õhtu poole läheb lääne poolt kiiresti pilve ning saartelt alates hakkab sadama lund ja tuiskama. Öösel on külma 2 kuni 12 kraadi, päeval on õhus vähesed miinuskraadid.

Teisipäeval õhk soojeneb kiiresti ning lumest saab vihm. Tuul on tugev, teedel tõuseb kõrgeks jäiteoht. Õhutemperatuur tõuseb hommikuks kõikjal plusspoolele ning päev toob sooja 3 kuni 8 kraadi.

Kolmapäev püsib kevadiselt soe, tuuline ning kohati vihmahoogudega, neljapäeval õhumass külmeneb ning ilmaolud on taas veidi talvisemad.