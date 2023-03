Briti luure: Venemaa kannab praegu ebatavaliselt suuri kaotusi

Oluline pühapäeval, 12. märtsil kell 16.00:

- Venemaa väitel tapsid Vene sõdurid Donetski oblastis ööpäeva jooksul üle 200 Ukraina sõduri;

- Briti luure: Vene väed kannavad ebatavaliselt suuri kaotusi

- ISW: Putin on kaotanud kontrolli Venemaa inforuumi üle;

- Zalužnõi ja Milley arutasid Ukraina toetamist relvadega;

- Kiievi võimudel kulus kolm päeva Venemaa hüperhelikiirusel lendavate rakettide Kinžal tekitatud kahju likvideerimiseks;

- Ukraina andmeil kaotas Venemaa teist päeva järjest üle tuhande sõjaväelase;

Venemaa väitel tapsid Vene sõjaväelased Donetski oblastis üle 200 Ukraina sõduri

Venemaa kaitseministeeriumi teatel jätkasid Vene väed sõjalist operatsiooni Ukrainas Donetski oblastis. Ministeeriumi väitel tapsid Vene sõjaväelased viimase ööpäeva jooksul üle 220 Ukraina sõjaväelase, vahendas Reuters.

Ministeerium lisas, et hävitati Ukraina jalaväe lahingumasin, kolm soomustatud lahingumasinat, seitse sõidukit, samuti D-30 haubits.

Reuters märkis, et ei ole saanud Venemaa kaitseministeeriumi väidetele sõltumatut kinnitust.

Nii Ukraina kui ka Venemaa võimud on teatanud vastaspoolele märkimisväärsete kahjude tekitamisest, aga täpsemaid numbreid on olnud keeruline kontrollida.

Ukraina teatas laupäeval, et eelneva ööpäeva jooksul sai võitluses Bahmuti pärast surma või haavata üle 500 Vene sõjaväelase.



Briti luure: Venemaa kannab ebatavaliselt suuri kaotusi

Briti sõjaväeluure pühapäeval avaldatud raporti kohaselt kannavad Vene väed praegu Ukrainas ebatavaliselt suuri kaotusi.

Ehkki Vene väed kaotavad hulgaliselt elavjõudu, on Venemaa suurimate ja rikkaimate linnade Moskva ja Peterburi elanikkond seni sõjakaotustest suuresti puutumata, märki Briti luure. Eriti on suudetud kaotustest isoleerida Vene eliidi hulka kuuluvaid perekondi, lisati ülevaates.

