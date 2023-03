Nädala alguses tõuseb temperatuur ja tuul

Esmaspäeva öö on muutliku pilvisusega. Mitmel pool on lumehooge ning rannikul on paiguti ka tuisku. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis, põhjarannikul on loodetuule puhanguid ka kuni 17 meetrini sekundis. Õhutemperatuur ulatub -4 kraadist Hiiumaal -12 kraadini Raplamaal.

Hommik tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Tuul puhub läänest ja edelast 3 kuni 9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb vahemikku -5 kuni -11 kraadi.

Pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtul sajab Lääne-Eestis lund ja tuiskab ning sadu levib ida poole edasi. Saartel läheb sadu järk-järgult üle lörtsiks ning suureneb ka jäiteoht. Tuul pöördub lõunasse ja kagusse ning tugevneb. Õhtuks on tuule kiirus tõusnud mandril puhanguti 15, Lääne-Eesti saartel ja rannikul kuni 22 meetrini sekundis. Ka õhutemperatuur on tõusuteel – Lääne-Eestis jääb see 0 kraadi ümber, mujal on veel kerges miinuses.

Uus nädal jätkub küll soojemate ilmadega ning näha saab ka päikest, kuid laiaulatuslikus madarõhualas sajab iga päev siiski kas vihma või lörtsi ning tuul on iiliti võrdlemisi tugev. Õhutemperatuur jääb pigem plusspoolele. Neljapäeval ja reedel on öisel ajal siiski ka kergeid miinuskraade oodata.