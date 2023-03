Zelenski: nädalaga hukkus Bahmutis 1100 Vene sõdurit

Oluline esmaspäeval, 13. märtsil kell 12.48:

- Sõrskõi: Wagneri väed püüavad Bahmuti kesklinna jõuda;

- Ööpäeva jooksul hukkus Ukrainas Vene rünnakute tõttu kaks tsiviilisikut;

- Belgorodi kuberner: oblasti kohal tulistati alla neli raketti;

- Politico: USA ja Ukraina vahel kasvavad erimeelsused sõja teemal;

- Ukraina: partisanid hävitasid Hersonis olulise raudteelõigu;

- Ukraina: ainuüksi Bahmuti lähistel hukkus ööpäevaga 239 Vene sõdurit ning sai haavata 293;

- SBU tuvastas Vene vägede poolt hukatud Ukraina sõduri isiku;

- Zelenski: pühapäeval taastati elektriühendus Harkivi ja Žõtomõri oblastis;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 710 sõdurit ja 16 suurtükisüsteemi.

Ukrainlaste Leopard 2 väljaõpe Saksamaal peaks varsti otsakorrale jõudma

Saksamaale Leopard 2 tankide väljaõppele tulnud Ukraina sõdurite õpe peaks peatselt otsakorrale jõudma, vahendas Tagesschau. Tankimeeskonnad on käinud ka teravmoonaga lahinglaskmised.

Saksamaa on lubanud Ukrainale anda 18 Leopard 2 tanki. Tankid peaksid märtsi jooksul jõudma Ukrainasse.

2/3 ukrainlastest tahab kogu Ukraina, sh Krimmi, vabastamist

64 protsenti ukrainlastest peab vajalikuks, et sõja käigus tuleb vabastada kogu Ukraina territoorium, sh Krimmi poolsaar. Seda isegi sellisel juhul kui sõda kestab kauem ning saadakse vähem tuge lääneriikidelt, vahendas Ukrainska Pravda.

Küsimus Krimmi vabastamise mõttekusest on Politico teatel tekitanud pingeid USA ja Ukraina valitsuse vahel.

Ukraina sõdur Donetski oblastis Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Sõrskõi: Wagneri väed püüavad Bahmuti kesklinna jõuda

Ukraina maavägede ülema kindralpolkovnik Oleksandr Sõrskõi sõnul püüavad Wagneri võitlejad tungida Bahmuti linna keskmesse mitmest suunast korraga. Vene väed kannavad rünnakute käigus Sõrskõi sõnul suuri kaotusi.

Kindral kinnitas, et Vene vägede katsed linna vallutada tõrjutakse suurtükiväe, tankide ja muu tulejõuga, teatas Ukraina kaitsejõudude meediakeskus.

Briti luure: Wagner on kaotanud Ukrainas pooled värvatud vangid

Ühendkuningriigi kaitseministeerium teatas oma hommikuses rindeülevaates, et Wagner on kaotanud Ukrainas pooled rindele saadetud värvatud vangid. Kuna Wagnerile pole enam lubatud Vene vanglatest värbamine, siis sõltuvad nad Vene tsiviilisikute seast värvatud vabatahtlikest. Wagner on ennast turundamas käinud ka Moskva keskkoolides.

Hoolimata aktiviseerunud värbamisest ei suuda Wagner tõenäoliselt kaotatud vangide kaotusi korvata, hindavad britid.

Ööpäeva jooksul hukkus Ukrainas Vene rünnakute tõttu kaks tsiviilisikut

Vimase ööpäeva jooksul sai 11 inimest Vene rünnakute tõttu viga ning veel kaks sai Mõkolajivi oblastis surma, vahendas The Kyiv Independent. Kahe hukkunu 7-aastane laps sai rünnakus viga.

Belgorodi kuberner: oblasti kohal tulistati neli raketti alla

Vene Belgorodi oblasti kuberner Vjašeslav Gladkov teatas esmaspäeva hommikul, et öösel tulistati oblasti kohal alla neli raketti, vahendas BBC.

Venemaa väiteid pole võimalik sõltumatult kinnitada.

Politico: USA ja Ukraina vahel kasvavad erimeelsused sõja osas

Politico teatel on Ameerika Ühendriigid ja Ukraina mitmes sõja olulises küsimuses erimeelt. Pingeid on tekitanud nii Nord Streami gaasitorujuhtmete plahvatuse küsimus, Ukraina soovimatus taanduda Bahmuti linnast ning Kiievi kavatsus vabastada Krimmi poolsaar.

Mitmed USA valitsusametnikud on hakanud arvama, et Ukraina kulutab Bahmuti kaitsele liiga palju enda elavjõudu ja laskemoona, mis seab kahtluse alla kevadise Ukraina suurpealetungi. Samuti olevat USA presidendi administratsiooni jaoks frustreeriv, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski ei näita üles piisavat tänulikkust senise relvaabi eest ning nõuab pidevalt uut relvastust.

Ukraina: partisanid hävitasid Hersonis olulise raudteelõigu

Ukraina rahvusliku vastupanu keskus teatas, et Ukraina Atesh liikumise partisanid hävitasid okupeeritud Hersoni oblastis raudteelõigu. Hävitatud lõik ühendas Abrikosivkat Radenskiga oblasti lõunaosas.

Ukraina: Ainuüksi Bahmuti lähistel hukkus ööpäevaga 239 Vene sõdurit ning sai haavata 293

Ukraina kaitsejõudude idaringkonna esindaja Serhi Šerevatõi teatas pühapäeval, et Ukraina andmetel hukkus ööpäevaga ainuüksi Bahmuti rindelõigul 239 Vene sõdurit. Sellele lisaks said veel 293 sõdurit viga. Šerevatõi sõnul pommitasid Vene väed Bahmuti linna rohkem kui 161 korda ning rindelõigul toimus 39 väiksemat lahingut.

Serhi Šerevatõi sõnul ründavad Ukraina positsioone praegu parimad Wagneri sõduri. Hoolimata Bahmuti ümberpiiratusest kolmest küljest on Ukraina väed otsustanud linna jääda, et tekitada Vene vägedele võimalikult suuri kaotusi.

Eraldiseisvalt teatas oma õhtuses videopöördumises Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et Vene väed on alates 6. märtsist Bahmuti rindelõigul kaotanud hukkunutena rohkem kui 1100 sõdurit. Sellele lisaks on veel rohkem kui 1500 sõdurit saanud sellisel viisil viga, mis välistab nende lahingutes osalemise.

SBU tuvastas Vene vägede poolt hukatud Ukraina sõduri isiku

Ukraina eriteenistus SBU teatas, et laialt jagatud Ukraina sõduri hukkamise videos on näha 42-aastast snaiprit Oleksander Matsievkõid. SBU hinnangul hukati mees eelmise aasta detsembri lõpus peale vangilangemist Bahmuti lähistel. Matsievkõi ütles enne Vene sõdurite automaadivalangut Slava Ukraini, millest sai Ukraina vastupanu sümbol nii riigi sees kui ka välismaal.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas pühapäeva õhtul oma regulaarse videopöördumise lõpus, et omistab Ukraina kangelase tiitli Oleksander Matsievkõile tema vapruse eest, mida jäädakse igavesti meenutama.

Varem arvati, et hukkunud sõdur nimi on Timofi Šadura. Ukraina võimud peavad vangi langenud sõduri hukkamist sõjakuriteoks.

Zelenski: pühapäeval taastati elektriühendus Harkivi ja Žõtomõri oblastis

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas oma videopöördumises pühapäeva õhtul Harkivi ja Žõtomõri oblastis on taastatud elektriühendus. Vene Väed ründasid 9. märtsil rakettidega ja droonidega Ukraina kriitilist taristut, mistõttu mitmes oblastis oli kohati elektrikatkestusi.

Volodõmõr Zelenski sõnul kulgeb edukalt ka programm, mille kohaselt asendatakse vanad lambid LED-tuledega, mis aitavad Ukrainal elektrit kokku hoida. Praeguseks on Ukraina saanud 12 miljonit LED lampi, mis peaks aitama säästa 600 megavatti elektrit.

Luksemburg saatis Ukrainale 14 soomustatud kiirabi

Üks Euroopa väiksemaid riike, Luksemburg, saatis Ukrainale 14 soomustatud kiirabiautot, mis jõuavad peatselt rindejoonele, vahendas the Kyiv Independent. Sõjandusblogi Oryx autorid on Luksemburgi sõjalisest abist Ukrainale teinud põhjalikuma ülevaate.

ISW: Vene võimud võivad teha Prigožinist patuoina sõjalise ebaedu selgitamiseks

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul on Vene võimud otsustanud teha Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutajast Jevgeni Prigožinist patuoina selgitamaks senist ebaedu rindel.

ISW analüütikute hinnangul võisid Vene kaitseministeerium ja kaitseminister Sergei Šoigu panna Wagneri sihipäraselt Bahmuti rünnates olukorda, mille käigus palgasõdurite grupeering kaotab Ukraina positsioone rünnates enda parimad sõdurid. See omakorda nõrgestab Jevgeni Prigožini positsiooni Kremli võimumängudes.

Lisaks sellele saavad Vene võimud kasutada Prigožinit patuoinana selgitamaks sõjalist ebaedu. Samuti saaks Vene president Vladimir Putin viidata Wagneri rasketele kaotustele, võitlejate madalale moraalile ning sõjakuritegudele, et suunata tähelepanu eemale Vene vägede sarnastest ja hullematest probleemidest. ISW hinnangul võisid Prigožini poliitilis-sõjalised ambitsioonid panna Putinit muretsema juba eelmise aasta oktoobris.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 710 sõdurit ja 16 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 159800 (võrdlus eelmise päevaga + 710);

- tankid 3474 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 6774 (+5);

- lennukid 304 (+1);

- kopterid 289 (+0);

- suurtükisüsteemid 2503 (+16);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 493 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 256 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 2109 (+1);

- tiibraketid 907 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5354 (+6);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 251 (+9).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.