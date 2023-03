Austraalia saab AUKUS leppe alusel tuumaallveelaevad

Austraalia valitsus on viimase nädala jooksul teavitanud Vaikse ookeani piirkonna ja Kagu-Aasia riikide juhte kokkuleppest, mida tuntakse AUKUSe paktina. USA, Austraalia ja Ühendkuningriik avalikustasid teisipäeval San Diegos üksikasjad plaanist varustada Austraalia tuumajõul töötavate ründeallveelaevadega, mis on suur samm Hiina ambitsioonide vastu Vaikse ookeani piirkonnas.

Allveelaeva programmi kogumaksumus 2055. aastaks on ligikaudu 360 miljardit Austraalia dollarit. Hind hõlmab nii allveelaevade ehitamise kui ka sellega seotud taristu ja koolituse kulusid.

AUKUSe leppega jagab Washington enda tuumatehnoloogiat esimest korda alates 1958. aastast, mil anti brittidele tehnoloogia ehitamaks enda tuumaallveelaevad. Hiina on tuumaallveelaevade kokkuleppe suhtes kriitiline.

Britid plaanivad oma ründeallveelaevade arvu kahekordistada

Ühendkuningriigi peaminister Rishi Sunak teatas, et Suurbritannia kavatseb enda ründeallveelaevade arvu kahekordistada, vahendas The Times. AUKUS leppe kohaselt ehitatakse nii Austraalias kui ka Suurbritannias USA tehnoloogia alusel uued allveelaevad. Kolm riiki leppisid kokku, et ehitavad tuumaallveelaevad, mis kannab nime SSN-Aukus. Vastav partnerlus peaks järgmise 20 aasta jooksul tõrjuma vaenulike riikide agressiooni.

Rishi Sunak hoiatas, et Suurbritannia peab valmistuma üha aktiivsemaks võituseks autokraatlike riikide vastu ning nii Venemaa agressioon Ukrainas kui ka veel agressiivsem Hiina ähvardavad luua maailma, mida ilmestaksid ohud, korratus ja lõhenemine. Briti peaministri sõnul oleme sisenemas kõrgendatud riski ja volatiilsuse perioodi, mis kestab veel pikalt.

Rishi Sunak lubas kolmapäeval teha ettepaneku, mille kohaselt lisatakse Suurbritannia kaitse-eelarvesse täiendavad viis miljardit naela. Suur enamus lisarahast on mõeldud uute tuumaallveelaevade ehitamiseks. Britid ehitavad praegu seitset Astute klassi allveelaeva ning omakorda nende järel tahavad britid kasutusele võtta SSN-Aukus laevad. Need saavad aga alles 30ndatel valmis.

Ühendkuningriigi tuumaheidutus samas nendest ei sõltu, kuna need on teist tüüpi allveelaevade peal. Aukuse pakti laevad hakkavad kandma konventsionaalset relvastust. Rishi Sunak kinnitas, et nad on rahvusvahelise aatomienergiaagentuuriga leppe osas suhelnud. Sunaki sõnul põhinevad uued AUKUS allveelaevad Briti disainil.

NEW: The first generation of #AUKUS nuclear-powered submarines will be built in the UK, based on the UK's world-leading submarine design.



Great news for British jobs and great news for global security. — Rishi Sunak (@RishiSunak) March 13, 2023

IAEA: AUKUS paneb tuumaregulaatori raskesse olukorda

Rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri (IAEA) juht Rafael Grossi ütles 2021. aastal, et AUKUSE lepe paneb IAEA keerulisse olukorda, kuna esimest korda opereerib tuumaallveelaevasid riik, kel endal pole tuumarelvi ning Austraalia on liitunud ka tuumarelvade tõkestamise leppega, vahendas Reuters.

Samas on tuumaallveelaevad ka Indial, kes pole selle leppega liitunud. IAEA üks tööülesandeid regulaatorina on jälgida, et riigid ei kasutaks oma tsiviilotstarbeks mõeldud tuumarajatisi tuumapommide ehitamiseks. Grossi sõnul peab IAEA selle eriküsimuse osas pidama kolmepoolseid kõnelusi Austraalia, Ameerika Ühendriikide ning Ühendkuningriigiga.

Austraalia saab leppe esimeses faasis kolm Virginia klassi tuumaallveelaeva

Ameerika Ühendriigid lubasid müüa Austraaliale AUKUS pakti esimeses faasis 2030ndatel kolm Virginia klassi tuumaallveelaeva. Allveelaevade müük eeldab Kongressi heakskiitu. Vajadusel müüakse hiljem Austraaliale veel kaks Virginia klassi allveelaeva.

Austraalia enda AUKUS tuumaallveelaevad ehitatakse Adelaide'i laevatehases ning kokku peaks neid ehitatama vähemalt kaheksa, vahendas The Economist.

Alates 2027. aastast hakkavad India ja Vaikse ookeani kandis regulaarselt patrullima ka brittide ning USA tuumaallveelaevad, kes hakkavad külastama ka Austraalia sadamaid, teatas Valge Maja. Selleks peab Austraalia rajama sobiliku taristu.

USA ja brittide tuumaallveelaevade lähetused Austraaliasse on mõeldud andmaks Austraalia mereväele ja regulaatoritele võimaluse tuumaallveelaevadega tutvumiseks ja taristu kohandamiseks. Esmane väljaõpe Austraalia mereväele on teate kohaselt juba alanud. Lähikuudel saabuvad Austraalia laevaehitajad ka pakti partnerriikide laevatehastesse nende tööga tutvuma.

USA jagab brittide ja Austraaliaga rakettide välja tulistamise tehnoloogiat

Ameerika Ühendriigid lubasid uute SSN-Aukus allveelaevade tarbeks anda Suurbritanniale ja Austraaliale tehnoloogia, mis võimaldab tulistada välja rakette allveelaevast välja vertikaalselt. Sedasi saaks üks allveelaev hoida inventaris rohkem kõrgtehnoloogilisi rakette kui tavapärase torpeedokambri abil. Praegu pole mitte ühelgi Briti allveelaeval sellist võimekust.

Kuna kolme riigi allveetehnoloogia peab olema omavahel ühilduv, siis on ühe asjaga seotud ametniku sõnul sisuliselt tegi ühise allveeväega, vahendas The Economist. Samas jäävad iga riigi tuumajõul töötavad allveelaevad nende endi relvajõudude ja valitsuste käsutada.

Esimene Austraalia enda SSN-Aukus peaks Austraalia mereväe käsutuses olema 2040. aastaks. Suurbritannia merevägi peaks oma esimese AUKUS laeva kätte saama 2030ndate lõpus ning austraallased peaks brittide pealt õppima nende ehitamise spetsiifikat. Tuumaallveelaevad on diiselallveelaevadega võrreldes pikema tööulatusega ning samuti on nad vaiksemad. Samas on nende keerukuse tõttu sellised allveelaevad praegu ainult kuuel riigil maailmas.