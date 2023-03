Rõivase hinnangul kinnitab Simsoni vähene nähtavus Ansipi sõnade õigsust

"Ma olen Andrus Ansipi hinnanguga täiesti nõus. Seda on ka varem näha olnud, et nii Ansip ise kui ka [ekspeaminister] Siim Kallas olid oluliselt nähtavamad selles rollis ja oluliselt paremini vastu võetud kui praegune volinik (Keskerakonna poliitik Kadri Simson - toim.). Jah, see loogika vastab tõele," ütles Rõivas teisipäeval ERR-ile. Nii Rõivas, Ansip kui Kallas on Reformierakonna liikmed.

Küsimusele, kas ka ta ise võiks mõelda voliniku tööle, vastas Rõivas eitavalt.

"Suur aitäh selle pakkumise eest, aga ilmselt ei ole saladus, et mina olen poliitikast lahkunud ja tegutsen ettevõtluses. Mul on praegu piisavalt väljakutseid, millega tegelda. Kindlasti ma ei mõtle poliitikasse naasmise peale," ütles Rõivas, kes juhtis aastatel2014-2016 kahte valitsust ning töötas varasemalt ka sotsiaalministrina. "Ma olen meelitatud, et te minu peale mõtlete, aga praegu mul sellist plaani küll ei ole," lisa ta.

Rõivas hoidus ka välja pakkumast mõnda nime, kes tema hinnangul võiks sobida Euroopa Komisjoni järgmiseks Eestist esitatud liikmeks.

"Oi, ei taha mina selles kaasa lüüa. Ma isegi ei tea, kas see kokkulepe, millisest erakonnast see võiks tulla, on kuhugi maale jõudnud. Kindlasti ma näen Reformierakonnas päris mitut tugevat kandidaati, aga ma ei soovi sel teemal spekuleerima hakata. Las seda arutavad need inimesed, kes on aktiivses poliitikas," rääkis Rõivas.

Reformierakonna kunagine esimees ütles ka, et erakonna liikme ja Eesti kodanikuna elab oma kodupartei tegevusele kaasa ning on väga rahul riigikogu valimistulemusega.

"Reformierakonna toetus ületas ilmselt enamuse ootusi ja selle üle on mul väga hea meel. Mul on väga suured lootused ka loodavale valitsusele. Meil on praegu üsna haruldane võimaluse teha päris palju olulisi asju ära. See kontekst on mitmes mõttes soodne ja ma olen kindel, et Kaja Kallase juhtimisel saadakse sellega ka kenasti hakkama. Selles mõttes mul erakonna liikme ja Eesti kodanikuna on süda rahul ja ma ei näe vähimaki vajadust ise sellesse kuidagi sekkuda. Ma näen, et need inimesed, kelle vahikord praegu Reformierakonnas on, saavad oma tööga väga hästi hakkama," rääkis ta.

Rõivas lahkus riigikogust ja poliitikast 2020. aastal ning töötab praegu ilma juhita sõidukeid arendavas ettevõttes Auve Tech.

Koos Reformierakonna ja Eesti 200-ga koalitsioonikõnelusi alustanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets on öelnud, et kokkuleppe saavutamiseks tuleb vaadata kõiki erinevaid ametikohti, mida loodav koalitsioon võiks täita ja sellega seoses peab ta oluliseks ka Euroopa Komisjoni volinikus kokkuleppele jõudmist.

Uue voliniku esitamine tõuseb päevakorda pärast 2024. aasta kevadel toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi, kui vahetub ka Euroopa Komisjoni koosseis. Praegu töötab Eestist Euroopa Komisjonis energiavolinikuna Keskerakonna liige Kadri Simson.

Ansip rääkis esmaspäeval ERR-ile, et tema arvates peaks Euroopa Komisjoni volinikul olema valitsusliikme kogemus, kõige parem, kui ta oleks töötanud peaministrina, sest siis tal oleks kogemus sellest, kuidas käivad otsustusprotsessid Euroopa Liidus.

Kiik: Reformierakond etendab näidendit "Mina ja maailm"

Keskerakonna aseesimees Tanel Kiik ütles kommentaaris Rõivase ja teiste reformierakondlaste sõnavõttudele Euroopa Komisjoni voliniku teemal, et need näitavad Reformierakonna soovimatust teistega arvestada ning on ebaõiglased Kadri Simsoni suhtes.

"Meie ees lavastub Reformierakonna näitemängu "Mina ja maailm" järjekordne vaatus. Seekord saime kinnitust, et reformierakondlased ei pea end asendamatuks mitte ainult riigi juhtimises, vaid ka Euroopa Liidus tervikuna. Kõrgeid ametikohti jagatakse juba meedia vahendusel ning ei vaevuta isegi teesklema, nagu potentsiaalsete koalitsioonipartnerite arvamus kellelegi korda läheks," tõdes Kiik pressiesindaja vahendusel.

"Veelgi kummalisem on Reformierakonna arvamusliidrite arusaam, et Euroopa Komisjoni liikme tööd tuleks hinnata meediakajastuste arvu järgi, mitte sisulise töö alusel. Kuidas muidu mõista otsitud kriitikat stiilis "meie mehed olid ikka rohkem pildis". Eesti ja Euroopa Liidu huvides on, et Brüsselisse tööle siirdunud volinik keskenduks oma vastutusvaldkonnale, mitte kodumeedias etlemisele," rõhutas Keskerakonna aseesimees.

Kiige hinnangul on Simsoni juhitav energeetika valdkond Venemaa sõja ja energiakriisi ajal kõige keerulisem portfell ning ta on teinud oma tööd täie pühendumusega ja tulemuslikult.

"Volinik Simsoni juhtimisel sünkroniseeriti Ukraina varakevadel kiirkorras mandri-Euroopa elektrivõrku, mille eest ta pälvis ka Ukraina presidendil Volodõmõr Zelenskilt teenetemärgi. Samuti on just energeetikavoliniku meeskond aidanud leida alternatiivseid gaasitarnijaid Euroopa Liidu riikidele ning tagada maa-aluste gaasihoidlate ennaktempos täitmise. Energiahindade kontrolli all hoidmiseks ja taastuvenergia projektide kiiremaks elluviimiseks on panustatud loendamatu arv töötunde. Kui selle kõige kõrvalt jäigi mõni Eesti sisepoliitikasse sekkuv intervjuu andmata, siis on see olnud tark valik," leidis Kiik.