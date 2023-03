Kolmapäeval on õhutemperatuur kergelt plussis

Sadu jätkub kolmapäeval esialgu vihmana, kuid kuna läänekaarest algab külma õhu sissetung, siis saab vihmast kohati lörts ning päeva peale jääb sajuhooge aina vähemaks. Neljapäeval õhurõhu tõus jätkub, taevas selgineb, tuul nõrgeneb ning ilm on enamasti sajuta.

Öö vastu kolmapäeva on pilvine, aeg-ajalt sajab vihma, hommikupoole ööd ka lörtsi. Kohati on udu. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 4 kuni 10, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on üle Eesti kas nullis või kerges plussis, vaid Hiiumaal võib termomeeter jääda paiguti veel miinuspoolele.

Hommikul pilvkate hõreneb, kuid mitmel pool on ikka vihmahood. Tuul puhub valdavalt edelast 3 kuni 9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb nulli ja +4 kraadi vahele.

Päeva peale pilvkate hõreneb veelgi ning kui ennelõunal sajab veel mitmel pool vihma ja lörtsi, siis pärastlõunaks sajuhood harvenevad. Tuul on edelast ja läänest 4 kuni 9, pärastlõunal rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhusoe püsib kergel plusspoolel.

Neljapäeval ja reedel õhurõhk tõuseb. Seega töönädala lõpp tuleb suurema sajuta, kuid üksikuis paigus võib siiski pudeneda nii vihma, lörtsi kui ka lund. Päevane temperatuur püsib kerges plussis, kuid ööd tulevad kohati päris krõbeda külmaga, Kesk-Eestis kuni -15 kraadi.

Nädalavahetus toob aga ööpäevaringsed plusskraadid tagasi ning naasevad ka sademed – enamasti sajab vihma, kuid sekka tuleb kohati ka lund ning lörtsi. Ka tuul käib ilmaga käsikäes – kuivade ilmadega on see nõrk või mõõdukas, sadudega tõuseb aga taas tugevamaks.