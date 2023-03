Oluline kolmapäeval, 15. märtsil kell 13.23:

- Ukraina tulistas Donetskis alla Vene Su-24 ründelennuk;

- Venemaa pommitas Sumõ ja Hersoni oblastit;

- Bahmutis käivad ägedad lahingud;

- AFP: Vene väed kasutasid Ida-Ukrainas valget fosforit sisaldavat laskemoona;

- USA kutsus teisipäeval välja Venemaa suursaadiku, kuna Vene hävitaja kukutas Musta mere kohal alla USA drooni;

Ukraina tulistas Donetskis alla Vene Su-24 ründelennuk

Ukraina kaitsejõudude 93. mehhaniseeritud brigaadi sõdurid tulistasid Bahmuti lähistel alla Vene Su-24 ründelennuki, vahendas Ukrainska Pravda.

Venemaa pommitas Sumõ ja Hersoni oblastit

Venemaa pommitas teisipäeval Sumõ oblastis asuvat kolme asulat. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Vene väed jätkasid ka Hersoni oblasti pommitamist. Venemaa rünnakute tõttu sai viga kaks tsiviilisikut ja kaks päästetöötajat. Ukraina teatas kolmapäeval, et viimase ööpäeva jooksul korraldas Venemaa Hersoni pihta 60 rünnakut. Vene väed korraldasid ka raketirünnaku Odessa oblasti pihta, vahendas The Kyiv Independent.

Bahmuti ümbruses käivad ägedad lahingud Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ARIS MESSINIS

Bahmutis käivad ägedad lahingud

Ukraina asekaitseministri Hanna Maliar ütles teisipäeval, et Bahmutis käivad ägedad lahingud.

"Vene väed viivad idarindel läbi pealetungioperatsioone ja üritavad edasi liikuda mitmes suunas," ütles Maliar.

"Lahingud jätkuvad Kreminna ja Spirne lähedal. Muidugi on Bahmutis kõige ägedamad lahingud. Vaenlane üritab linna mitmest suunast vallutada ja seda ümber piirata. Vene väed tegid väikseid edusamme, kuid ka Ukraina sõjavägi tegi edusamme. Kui käivad lahingud, siis peame mõistma, et mõlemad pooled liiguvad edasi. Järeldusi on veel ennatlik teha. Lahingud Bahmuti pärast pole veel lõppenud. Ukraina armee teeb kõik endast oleneva, et takistada vaenlasel oma plaanide elluviimist," ütles Maliar.

Ukraina presidendi kantselei teatas teisipäeval, et president Volodõmõr Zelenski ja sõjaväejuhid leppisid kokku, et riigi armee jätkab Bahmuti linna kaitsmist.

Venemaa sõltumatu uuringurühm CIT teatas teisipäeval, et Bahmuti lõuna- ja põhjaosas käivad ägedad lahingud. Bahmuti põhjaosas käivad lahingud linna tööstustsoonis, sealhulgas metallitehase (AZOM) aladel, vahendas The Kyiv Independent.

Võitlus AZOM-i pärast võib peagi meenutada Mariupoli Azovstali terasetehase piiramist, kuna Bahmuti tööstustsoonis asuvad maa-alused kindlustused ja tunnelid, teatas CIT.

AFP: Vene väed kasutasid Ida-Ukrainas valget fosforit sisaldavat laskemoona

Uudisteagentuur AFP teatas, et Vene väed kasutasid Tšasiv Jari lähedal valget fosoforit sisaldavat laskemoona. Tšasiv Jar asub Bahmuti lähedal, piirkonnas käivad ägedad lahingud.

Fosforit sisaldava laskemoona kasutamine tsiviilisikute vastu on keelatud. Kiiev on varem teatanud, et Venemaa kasutab sellist laskemoona ka tsiviilisikute vastu.

Politico: mõlema partei senaatorid avaldavad Pentagonile survet, et USA saadaks Ukrainasse F-16 hävitajad

Kaheparteiline kaheksast senaatorist koosnev rühm saatis kirja kaitseminister Lloyd Austinile.

"Pärast kõnelemist USA, Ukraina ja välisriikide liidritega, kes töötasid eelmisel kuul Müncheni julgeolekukonverentsil Ukraina toetamise nimel, usume, et USA peab tõsiselt kaaluma, et saata Ukrainasse hävitajad F-16," seisab kirjas.

Senaatorid tahavad samuti teada, kui kiiresti võiksid Ukraina piloodid õppida selgeks F-16 hävitajaga lendamise.

Venemaa andis Harkivi linna pihta raketilöögi

Ukraina riiklik ringhääling Suspilne teatas kolmapäeval, et Harkivi linna tabas Belgorodi oblastist välja tulistatud S-300 rakett, vahendas The Guardian.

USA kutsus teisipäeval välja Venemaa suursaadiku, kuna Vene hävitaja kukutas Musta mere kohal alla USA drooni

Venemaa suursaadik USA-s Anatoli Antonov ütles, et riik ei taha vastasseisu puhkemist USA-ga.

"Me eelistame mitte luua olukorda, kus meid ootavad ees ettekavatsemata kokkupõrked või intsidendid Vene Föderatsiooni ja USA vahel," ütles Antonov.

Antonov oli USA välisministeeriumis umbes pool tundi. Venemaa kaitseministeerium väitis teisipäeval, et riigi hävitajad ei puutunud drooniga kokku. Antonov kordas Vene kaitseministeeriumi väiteid.

Valge Maja kõrge ametnik teatas teisipäeval, et USA astub samme, et tagada, et Musta mere kohal alla kukkunud droon ei satuks valedesse kätesse, vahendas CNN.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 980 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 161 520 (võrdlus eelmise päevaga + 980);

- tankid 3492 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 6799 (+10);

- lennukid 304 (+0);

- kopterid 289 (+0);

- suurtükisüsteemid 2528 (+9);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 502 (+7)

- õhutõrjesüsteemid 262 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 2132 (+12);

- tiibraketid 907 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5377 (+10);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 257 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.