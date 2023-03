Steinmeier: Eesti parlamendivalimiste tulemus näitas läänemeelsust

"Ma olen sageli Eestis olnud ja olen tänulik, et te Saksa delegatsiooni külla kutsusite nii kiiresti peale parlamendivalimisi," sõnas Steinmeier pressikonverentsi alguses.

"Saame koos panustada Euroopa kliimaneutraalsusesse ja siin avanevad uued võimalused. Julgeolekupoliitika Baltikumis oli meie vestluse põhiteema. Loomulikult rääkisime Saksa toetusest NATO idatiival. Vene rünnak Ukrainale lõhkus Euroopa rahukorralduse, see on rahvusvahelise seaduse rikkumine, sellel ei ole õigustust. Sakamaa ja Eesti seisavad ühiselt Ukraina poolel ja teeme seda nii kaua, kui meie abi on Ukrainale vaja," rääkis Steinmeier.

"Ma ei tahaks teie riigi parlamendivalimisi väljastpoolt kommenteerida, aga enamus Eesti valijatest andis oma hääle nende jõudude poolt, kes on Ukraina selja taga. See on selge signaal ka Venemaale," lisas Steinmeier.

Steinmeier avaldas tänu ka Bundeswehri sõduritele, kes viibivad praegu Ämari lennubaasis. "Te kaitsete demokraatiat," sõnas ta.