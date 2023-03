Karinši sõnul pole Lätil õpetajate palkade tõstmiseks raha

"Teoorias saaks lisaraha õpetajate palkade tõstmiseks maksude tõstmise käigus. Kuid vaevalt ülejäänud ühiskond seda toetaks. Samuti on ebatõenäoline, et ühiskond tervikuna toetaks raha ümberjagamist, jättes nii vähem raha kaitseväele või pensionäridele," ütles Karinš.

Karinši hinnangul on õpetajate ametiühing võtnud seisukoha, et raha tuleb õpetajatele lihtsalt juurde anda. Peaminister ütles, et haridusministeerium jätkab lahenduste otsimist õpetajate palkade tõstmiseks. "Kui õpetajad otsustavad streikida, siis ma ei näe, et see midagi muudaks, raha rohkem pole," ütles Karinš.

Haridusminister Anda Čakša teatas sel nädalal, et ministeerium plaanib tõsta ainult kõige madalamat palka teenivate õpetajate tunnitasu, vahendas LSM.

Lätis on juba 2023. aasta eelarve vastu võetud. Hiljuti aga selgus, et haridus- ja teadusministeerium võib maksta kuni pool miljonit eurot, et aidata kaasa jäähoki maailmameistrivõistluste toimumisele Riias. See vihastaks aga õpetajaid veelgi rohkem, kui sellise ürituse rahastamiseks ministeerium raha leiab.