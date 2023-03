Marina Kaljuranna asemel läheb riigikokku Tiit Maran

"Olen otsustanud jätkata Euroopa Parlamendis. Ma arvan, et praeguses seisus on minust seal rohkem abi, rohkem kasu ja ma saan seal Eesti jaoks seal rohkem ära teha," ütles Kaljurand sotsiaalmeedia vahendusel.

Tema sõnul mõjutas tema otsust ka see, kes on tema asendusliige.

"Mul on väga hea meel, et minu asendusliikmeks saab riigikogus väga väärikas inimene, väga tore inimene, inimene, kes täiendab sotsiaaldemokraatide ridu just nendel teemadel, mis on meile olulised: keskkond, rohepööre, kliima," jätkas ta. "Minu asendusliikmeks saab Tiit Maran, keda me kõik tunneme loomaaia direktorina, aga keda varsti saame tundma ka riigikogu liikmena," ütles Kaljurand.

Maran ütles kolmapäeval ERR-ile, et on otsustanud minna tööle riigikokku.

Küsimusele, mis valdkonnale ta võiks parlamendis keskenduda, vastas Maran, et seda on kindlalt liiga vara öelda, kuid loogiline oleks töö keskkonnakomisjonis.

Kaljurand sai Harju- ja Raplamaa valimisringkonnas sotsiaaldemokraatide esinumbrina 4145 häält, nimekirja teise asetusega Maran 709 häält. Maran ei ole Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige.

Sotsiaaldemokraadid said uues riigikogus üheksa kohta.