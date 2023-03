Neljapäev on päikeseline ja tuul vaibub

Lähemad paar päeva on selge taevaga. Ööd on külmad, kuid päeval tõstab päike õhutemperatuuri plusspoolele.

Neljapäeva öösel on Lääne-Eestis selgem, ida pool pilvisem, aga ka sajuta ilm. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 9, öö hakul rannikul iiliti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on tuulele avatud rannikul 0 kraadi juures, sisemaal -3 kuni -7 kraadi.

Hommikul on pilvi vähe ja ilm sajuta. Läänekaare tuul on üsna nõrk. Õhutemperatuur on -1 kuni -7, mandri sisealadel kohati kuni -10 kraadi.

Päeval on laialdaselt päikest, mida vahepeal ka pilvelaamad varjutavad, aga olulist sadu neist ei tule. Jäistel rannikualadel võib udu püsida. Läänekaare tuul on nõrk. Õhutemperatuur jääb rannikul 0 kraadi lähedale, sisemaal tõuseb +4 kuni +5 kraadini.

Reede tuleb karge ööga. Päev on päikeseline ning sooja on 4 kuni 5 kraadi.

Laupäevaks tõstab madalrõhkkonna surve lõuna-, kagutuule tugevaks ja katab taeva pilvedega. Öö on veel suurema sajuta ja napilt miinustes, päeval sajab Eesti lääne- ja põhjaosas algul ka lund, enam aga lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur tõuseb +2 kuni +5 kraadini.

Pühapäev on plusskraadides ning vihma- ja lörtsihoogudega.

Uue nädala algus ilmselt jätkub vesise sulailmaga.