Oluline neljapäeval, 16. märtsil kell 8.23

- Venemaa jätkab Dnipropetrovski pommitamist;

- Meedia: Hispaania lubas saata Ukrainasse veel neli Leopard 2 tanki;

- Rferl: Venemaa plaanib värvata 400 000 palgasõdurit;

- Kanada saadab Ukrainale laskemoona;

ISW: Wagneri palgasõdurite pealetung Bahmutis jõuab varsti haripunkti.

Venemaa jätkab Dnipropetrovski pommitamist

Ukraina teatas, et Venemaa pommitamise tõttu hukkus Dnipropetrovski oblastis kaks inimest, vigastada sai viis inimest. Venemaa pommitas Dnipropetrovski tsiviiltaristut.

"Üks elumaja läks põlema. Kannatada said veel kauplus, kultuurikeskus ja ühiselamu," teatasid Dnipropetrovski võimud.

USA kaitseminister vestles kolmapäeval oma Venemaa kolleegiga

USA kaitseminister Lloyd Austin vestles kolmapäeval telefoni teel Venemaa kaitseministri Sergei Šoiguga. Šoigu ütles Austinile, et droonide kasutamine Krimmi lähedal oli provokatiivne samm. Austini lubas samas, et USA jätkab droonide kasutamist kõikjal, kus rahvusvahelised reeglid seda lubavad.

USA välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price teatas kolmapäeva õhtul, et drooni ahistamise kiitis heaks Venemaa kõrgeim juhtkond.

"Vene piloodid on meie droone järjekindlalt kiusanud. Ja kui öelda, et see järjekindel muster viitab sellele, et Vene piloodid teevad seda enda soovil, siis see lihtsalt ei vasta tõele," ütles Price.

Meedia: Hispaania lubas saata Ukrainasse veel neli Leopard 2 tanki

Hispaania meedia teatel saadab Madrid Ukrainasse veel neli Leopard 2 tanki. Kokku tarnib Madrid Ukrainale 10 Leopard 2 tanki. Hispaania kaitseministri Margarita Roblesi sõnul jõuavad esimesed kuus tanki lähiajal Ukrainasse. Tankid on praegu remondis. Juba veebruaris teatas Hispaania, et võib Ukrainasse saata kuni 10 Leopard 2 tanki, vahendas The Kyiv Independent.

Siiani on ainult Poola lubatud Leopard 2 tankid jõudnud Ukraina kaitsejõudude käsutusse. Samuti on Ukraina sõdurid Leopard tankide väljaõppel Saksamaal ja Hispaanias.

Ukrainale on varem lubatud nii moodsaid Leopard 2 tanke kui ka vanemaid Leopard 1 tanke.

Rferl: Venemaa plaanib värvata 400 000 palgasõdurit

Raadio Vaba Euroopa veebilehe Rferl allikate teatel plaanib Venemaa värvata 400 000 palgasõdurit. Venemaa kaitseministeerium alustab värbamiskampaaniat 1. aprillil. Moskva on saatnud juba piirkondadele korraldusi, milles on märgitud inimeste arv, kellega tuleb lepingud sõlmida.

Kanada saadab Ukrainale laskemoona

Kanada kaitseminister Anita Anand teatas, et Kanada tarnib Ukrainale juurde laskemoona. Anandi sõnul alustas Kanada ka Leopard 2 tankide tarnimist. Kanada on kokku lubanud Ukrainasse saata kaheksa Leopard 2 tanki. Neli nendest on juba Poolas õppustel. Kanada teatas, et ülejäänud tankid peaksid jõudma Ukrainasse lähinädalate jooksul.

ISW: Wagneri palgasõdurite pealetung Bahmutis jõuab varsti haripunkti

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et Wagneri pealetung Bahmutis jõuab varsti haripunkti. ISW teatas, et inimjõu ja varustuse kaotamine lahingutes piirab Wagneri võimet viia Bahmuti ümberpiiramine lõpuni. Seetõttu on tõenäoline, et Wagneri rünnak Bahmuti vastu läheneb haripunktile. Tõenäoliselt peab Moskva seetõttu saatma sinna veelgi rohkem regulaararmees teenivaid sõdureid.