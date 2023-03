Kuue kuu euribor langes alla kolme protsendi

Mertsina sõnul on kuue kuu euribor kiiresti alla tulnud.

"Kiiresti on vähenenud ka euribori futuurid ehk turgude ootus, milline võib olla euribor eesolevatel kuudel. Näiteks kui eelmisel nädalal kolme kuu euribori futuuridelt oodati, et septembriks jõuab euribor 4,1-ni, siis praegu on see jõudnud 3,2-ni isegi. Kui sinna juurde panna 0,5 protsendipunkti, siis saame kuue kuu euribori," lausus ta.