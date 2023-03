Maakohus määras mõrvas süüdi mõistetud naisele 16-aastase vangistuse

Süüdistuse järgi tapsid Inge Pullat ja Aivo Vološin 2021. aasta sügisel Ida-Virumaal Alutaguse vallas Jõuga külas elanud Maie. Nende eesmärk oli saada endale naisele kuuluv talu, millele Inge Pullat oli juba varem pärandivaidluses ebaõnnestunult hammast ihunud.

"Haruldane on see lugu toimepanemise motiivi osas. Nagu süüdistuses oli kirjas, siis tapmine pandi toime omakasu motiividel ja minu praktikas on selline motiiv esmakordne. Pigem sellist kuriteo motiivi näeb võib-olla Ameerika dokfilmides või Hollywoodi filmides," kommenteeris Viru ringkonnaprokurör Liina Pikma.

Uurimise käigus selgus, et tapetud naise surnukeha viidi Ida-Virumaalt alguses Pärnumaale, kus ta pandi kraavi. Seejärel otsustati laip kindluse mõttes toimetada hoopis Viljandimaale ja peita kaevusügavusse. Surnukeha leiti tänu Inge Pullati pojale Andres Pullatile, kes mõisteti süüdi laiba peitmisele kaasaaitamises. Talle määras kohus rahalise karistuse.

"Otsingud olid laiad ja Maie surnukeha aitasid otsida ka vabatahtlikud, kuid lõpuks oli Andres Pullat nõus ette näitama selle koha, kuhu nad olid Maie surnukeha viimaks viinud. See on nii spetsiifiline ja kõrvaline peidukoht, et me poleks seda oma jõududega leidnud," ütles Pikma.

Kohtuotsus ei ole jõustunud ja osapooltel on õigus see edasi kaevata 15 päeva jooksul.