Tallinnas lauluväljakul algas raja valmistamine suusatamise MK-etapiks

Lauluväljak ootas kolmapäeval lumemeistrit Soomest. Päike paitas kunstlund, mida oli valmistatud 750 meetri pikkuse ja keskmiselt üheksa meetri laiuse raja tarvis. Päike veeres ja midagi ei juhtunud. Rajamasin hakkas tööle alles pimedas.

"Meil oli selline probleem, et rajamasin oli Soomes hoolduses. See hakkas hommikul veidi liiga hilja liikuma. Kui mina laevale läksin, ütlesin, et üks veok on veel tulemas, oodake õige pisut. Siis oodati 10 minutit, et masina siia saaks," rääkis rajameister Olli Maunula.

Maunula viimane suurem töö oli Pekingi olümpial. Soomlane on aastakümneid suusatajatele erinevatel võistlustel triipe ette jooninud.

"See on tavaline töö. Aga plats on vägev. Ma olen üsna harva sattunud sellisesse kohta, kus tribüünid on kõrval ja suusatamine toimub kõigi silme all. Kogu rada on näha. See on vägev paik!" lausus Maunula.

Neljapäeva pärastlõunal säras taas päike. Traktor oli endiselt tööl. Nii jätkub see veel mõnda aega. Pärast jagab soomlane oskusi kohalike rajameistritega. Kunstlumi on tihe ja kogub hästi külma. Lumekihi sees on temperatuur miinus seitse. Kui MK-etapp teisipäeval läbi, saavad harrastajad raja järele proovida.