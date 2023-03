Reede pärastlõunal läheb pilviseks ja tuul tugevneb

Reede hommik on veel päikeseline, kuid pärastlõunal saabuvad pilved ja tugevnev tuul.

Reede öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta, kuid kohati on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning külma on 3 kuni 9, paiguti 12, rannikul kuni 1 kraad.

Hommikul on taevas valdavalt selge ning sademeid oodata pole. Tuul on nõrk ning õhutemperatuur on -5 kuni -11 kraadi. Meremõjuga rannikul võib veidi soojem olla.

Ennelõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti on udu. Pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb, ent ilm püsib ikka olulise sajuta. Tuul pöördub lõunasse ja kagusse ning tugevneb järk-järgult, puhudes 3 kuni 9, saartel iiliti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 0 ja +5 kraadi vahele.

Nädalavahetus on pilvine ja vihmane. Laupäeval puhub mõõdukas, tugevamate puhangutega tuul, mis aga pühapäevaks juba vaibub. Uuest nädalast pilvisus hõreneb, kuid paiguti sajab siiski vihma. Kui ööl vastu laupäeva võib mõnel pool temperatuur veel miinuspoolele langeda, siis pühapäevast on termomeetril juba ööpäev läbi plusskraadid.