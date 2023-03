Sõja 387. päev: Briti luure hinnangul on Vene sõjategevuse aktiivsus rindel langenud

Briti luure rindeülevaate kohaselt on Vene sõjategevuse aktiivsus rindel üksuste lahingvõime languse tõttu langenud. Ukraina prokuratuur teatas, et Venemaa väed jätkavad Donetski oblastis asuvate külade pommitamist. Neljapäeva hilisõhtul hukkus Vene vägede pommitamise tõttu üks inimene, seitse inimest sai haavata.

Oluline reedel, 17. märtsil kell 22.15:

- Ukraina nõuab, et laupäeval aeguvat viljalepet pikendataks 120 päeva võrra; Moskva on öelnud, et nõustub leppe pikendamisega 60 päeva võrra;

- Sõrskõi: Venemaa püüab kõikide vägedega Bahmuti kaitset murda;

- EL-i riigid peaks tegema esmaspäeval Ukraina laskemoona ühishanke otsuse;

- Rahvusvaheline kriminaalkohus esitas reedel määruse Putini vahistamiseks;

- Ukraina luure: Vene väed kindlustavad Krimmi kaitset;

- Briti luure: Vene sõjategevuse aktiivsus rindel on langenud;

- Oryx: Venemaa on tõendatult kaotanud üle 100 erineva õhutõrjesüsteemi;

- Venemaa jätkab Donetski oblastis asuvate külade pommitamist;

- Vene väed jätkavad Sumõ oblasti pommitamist;

- Peskov hävitajate andmisest: need riigid annavad ära enda ebavajalikku tehnikat​;

- Belgia tarnib Ukrainale 240 sõjaväeveokit;

- Andri Jermak: Venemaa jätkab Avdijivka pommitamist;

- Slovakkia saadab Ukrainasse Mig-29 hävitajad;

- ISW: Prigožin väidab, et Kreml tahab Wagneri palgasõduritest lahti saada.

Ukraina nõuab viljaleppe pikendamist 120 päeva võrra

Kiiev nõuab, et Musta mere sadamatest viljaeksporti võimaldavat lepet pikendataks 120 päeva võrra, ütles Ukraina peaminister Denõs Šmõhal reedel.

"Me nõuame, et viljalepe oleks tähtajatu ja see pikeneks automaatselt 120 päeva võrra," ütles ta valitsuse kohtumisel. "Agressori katsed vähendada pikendamise perioodi on manipulatsioon, et jätkata edasist väljapressimist ja süvendada ülemaailmset toidukriisi. Me peame seda vältima," lisas Šmõhal.

Vene välisministeerium teatas varem, et nõustus Moskva viljaleppe pikendamisega 60 päeva võrra.

Viljakokkulepe aegub praeguse seisuga laupäeval. Leppe sõlmimist vahendasid eelmise aasta suvel ÜRO ja Türgi ning seda uuendati novembris.

Türgi kaitseministeerium on varem teatanud, et ilmselt pikendatakse viljalepet 18. märtsi tähtajast edasi.

Sõrskõi: Venemaa püüab kõikide vägedega Bahmuti kaitset murda

Ukraina maavägede ülema kindralpolkovnik Oleksandr Sõrskõi sõnul üritab Venemaa kõikide vägedega Bahmuti kaitset murda. Sõrskõi kinnitas, et Vene üksused teevad pealetungiüritusi kogu idarinde ulatuses. Kuigi lahingute epitsenter on Bahmut, siis toimuvad ägedad lahingud ka Kreminna, Torske, Bilihorivka ja Spirnõ lähistel, vahendas Ukraina relvajõudude meediakeskus.

Oleksandr Sõrskõi rõhutas, et Vene väed kannavad Bahmuti rünnates suuri kaotusi. Samas tunnistas kindral, et ka Ukraina väed kannavad kaitses kaotusi, kuid venelastest vähem.

EL-i riigid peaks tegema esmaspäeval Ukraina laskemoona ühishanke otsuse

Mitu Euroopa Liidu liikmesriiki peaks esmaspäeval teatama ühishankest 155mm kaliibriga suurtükimoona ostmiseks, vahendas Reuters. Reutersiga suhelnud Euroopa Liidu ametnikud ei tahtnud öelda kui mitu riiki ühishankega ühineb. Sama ametnik lisas, et projekt on avatud kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele ja Norrale.

Rahvusvaheline kriminaalkohus esitas reedel määruse Putini vahistamiseks

Rahvusvaheline kriminaalkohus (ICC – International Criminal Court) teatas reedel, et esitas vahistamismääruse Vene presidendi Vladimir Putini ja Vene laste õiguste voliniku Maria Aleksejevna Lvova-Belova suhtes. Mõlemat isikut süüdistatakse Ukraina laste küüditamises. Lähemalt ERR-i uudistes.

Ukraina luure: Vene väed kindlustavad Krimmi kaitset

Ukraina sõjaväeluure teatel on Vene väed tugevdanud okupeeritud Krimmi poolsaare kaitset. Krimmis on sõjaväeluure sõnul 90 sõjalennukit ja 60 sõjakopterit. Lisaks tegeletakse kindlustuste rajamisega. Kõige tugevam kindlustusvöönd asub okupeeritud Hersoni oblasti lõunaosas ning Krimmi poolsaare põhjaosas.

Sõjaväeluure asejuht Vadõm Skibitskõi väitis, et Vene vägedel on puudu laskemoonast ning Venemaa üritab saada juurde laskemoona Iraanist, Myanmaris, Aafrikast ja Lähis-Idast.

Vadõm Skibitskõi sõnul on Iraan võtnud võimalike relvatarnete suhtes äraootava positsiooni, kuid samas tahab Iraan Venemaalt tuuma- ja raketitehnoloogiat. Samuti on Venemaa suhtes toetav Süüria, kuid praegu veel pole märke Süüria palgasõduritest Ukraina pinnal. Skibitskõi väitis, et varem Süüriasse viidud või neile müüdid S-300 õhutõrjesüsteemid ja laskemoon on Vene Föderatsiooni territooriumile ja okupeeritud Ukraina aladele viidud.

Briti luure: Vene sõjategevuse aktiivsus rindel on langenud

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi regulaarse rindeülevaate kohaselt on Vene sõjategevuse aktiivsus kogu rindejoone ulatuses langenud. Lahingaktiivsuse langus on tõenäoliselt tungitud Vene üksuste lahingvõime langusest, mistõttu ei ole võimalik teha isegi lokaalseid rünnakuid.

Lisaks sellele kinnitasid britid, et Wagneri palgasõdurid on jõudnud Bahmutka jõest lääne poole, kus Ukraina kaitseväe üksused on kaitses.

Oryx: Venemaa on tõendatult kaotanud üle 100 erineva õhutõrjesüsteemi

Sõjandusblogi Oryx andmetel on Vene väed kaotanud Ukrainas sõdides üle 100 erineva õhutõrjesüsteemi. Oryxi analüütikud arvestavad nii Vene kui ka Ukraina kaotuste hulka ainult neid relvasüsteeme, mille hävingust, langemisest vastase kätte või kahjustuste saamisest on pildiline tõend. Samuti on Oryxi andmetel Venemaa tõendatult kaotanud 1845 tanki.

Venemaa jätkab Donetski oblastis asuvate külade pommitamist

Ukraina prokuratuur teatas, et Venemaa väed jätkavad Donetski oblastis asuvate külade pommitamist. Neljapäeval hukkus Vene vägede pommitamise tõttu üks inimene, seitse inimest sai haavata.

Prokuratuur teatas, et Vene armee pommitas Toretski piirkonnas asuvaid külasid suurtükiväe ja Uragani raketiheitjatega. Venemaa ründas ka Kostjantõnivkat, viga sai kuus tsiviilisikut, nende hulgas oli ka üks Poola kodanik, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed jätkavad Sumõ oblasti pommitamist

Venemaa pommitas neljapäeval Sumõ oblastis asuvaid asulaid. Ukraina teatel kasutas Venemaa asulate ründamiseks ka granaadiheitjaid. Kokku korraldas Venemaa ligi 140 rünnakut, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Andri Jermak: Venemaa jätkab Avdijivka pommitamist

Ukraina presidendi kantselei ülem Andri Jermak teatas reedel, et korraldas Avdijivka vastu neli õhurünnakut. Rünnakutes keegi vigastada ei saanud. Avdijivka ümbruses käivad ägedad lahingud, vahendas The Guardian.

Slovakkia saadab Ukrainasse Mig-29 hävitajad

Slovakkia peaminister Eduard Heger teatas reedel, et valitsus kiitis heaks MIG-29 hävitajate saatmise Ukrainasse. Slovakkia saadab Ukrainale 13 hävitajat.

Poola president Andrzej Duda teatas neljapäeval , et Varssavi annab Ukrainale lähipäevil neli lubatud Mig-29 hävituslennukit.

Kreml väitis reedel, et kõik Ukrainasse tarnitud hävitajad hävitatakse. Lähemalt ERRi-i uudistes.

Ukraina sõdurid Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ARIS MESSINIS

Peskov hävitajate andmisest: need riigid annavad ära enda ebavajalikku tehnikat​

Vene presidendi administratsiooni esindaja Dmitri Peskov pisendas reedel Poola ja Slovakkia hiljutist otsust anda Ukrainale Mig-29 hävituslennukeid. Peskovi sõnul need riigid annavad ära enda ebavajalikku tehnikat. Samuti näitab see relvatarne Peskovi sõnul, kuidas NATO liikmesriigid suurendavad enda otsest osalust konfliktis, vahendas Interfax.

Vene valitsuse esindajad on sarnaseid väiteid ka korduvalt varem öelnud.

Belgia tarnib Ukrainale 240 sõjaväeveokit

Belgia teatas, et riik saadab Ukrainale 240 Volvo sõjaväeveokit. Esimesed masinad saadab Belgia teele juba järgmisel nädalal.

"Tihti keskendutakse relvatarnetele, kuid Ukraina üksused ootavad väga neid veokeid. Konflikti ajal on logistika vähemalt sama tähtis kui relvastus," teatas Belgia kaitseministeerium.

Belgia meedia teatas, et Volvo veokite eelis on see, et neid on lihtne remontida ja hooldada. Belgia kaitseminister ütles, et lisaks veokite tarnimisele saadab riik Ukraina sõjaväelasi koolitama 100 instruktorit, vahendas The Kyiv Independent.

ISW: Prigožin väidab, et Kreml tahab Wagneri palgasõduritest lahti saada

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) hindas, et Wagneri palgasõdurite juht Jevgeni Prigožin muretseb üha rohkem, et tema mõjuvõim Venemaal väheneb. Prigožini meeskond väitis hiljuti, et paljastas "vandenõu", mille eesmärk on Wagneri grupeeringu tegevust õõnestada.

Prigožini pressiteenistus avaldas 16. märtsil ühe Vene väljaande kommentaaritaotluse, milles uuriti, kas Prigožin oli teadlik Putini ja Patruševi väidetavatest aruteludest Wagneri tuleviku üle. Väidetavalt ütles Patrušev Putinile, et Wagnerist ei jää varsti enam mitte midagi järele. Postituses jõuti järeldusele, et Patrušev andis juba korralduse Wagneri võitlejate liikumise jälgimiseks ja kontrollimiseks.

ISW rõhutab, et puuduvad kindlad allikad, mis viitaksid, et Putini ja Patruševi vahel oleks toimunud selline vestlus. See viitab sellele, et Prigožin mõtles välja vandenõu, et edendada nii Wagneri huvisid, vahendas ISW.

ISW teatas hiljuti, et Wagneri pealetung Bahmutis jõuab varsti haripunkti. Tõenäoliselt peab Moskva seetõttu saatma sinna veelgi rohkem regulaararmees teenivaid sõdureid.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 760 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 163 320 (võrdlus eelmise päevaga + 760);

- tankid 3506 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 6823 (+13);

- lennukid 305 (+0);

- kopterid 290 (+1);

- suurtükisüsteemid 2552 (+13);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 504 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 265 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 2145 (+0);

- tiibraketid 907 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5401 (+7);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 258 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.