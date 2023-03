Oluline reedel, 17. märtsil kell 5.55:

- Venemaa jätkab Donetski oblastis asuvate külade pommitamist;

- Vene väed jätkavad Sumõ oblasti pommitamist;

- ISW: Prigožin väidab, et Kreml tahab Wagneri palgasõduritest lahti saada.

Venemaa jätkab Donetski oblastis asuvate külade pommitamist

Ukraina prokuratuur teatas, et Venemaa väed jätkavad Donetski oblastis asuvate külade pommitamist. Neljapäeval hukkus Vene vägede pommitamise tõttu üks inimene, seitse inimest sai haavata.

Prokuratuur teatas, et Vene armee pommitas Toretski piirkonnas asuvaid külasid suurtükiväe ja Uragani raketiheitjatega. Venemaa ründas ka Kostjantõnivkat, viga sai kuus tsiviilisikut, nende hulgas oli ka üks Poola kodanik, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed jätkavad Sumõ oblasti pommitamist

Venemaa pommitas neljapäeval Sumõ oblastis asuvaid asulaid. Ukraina teatel kasutas Venemaa asulate ründamiseks ka granaadiheitjaid. Kokku korraldas Venemaa ligi 140 rünnakut, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

ISW: Prigožin väidab, et Kreml tahab Wagneri palgasõduritest lahti saada

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) hindas, et Wagneri palgasõdurite juht Jevgeni Prigožin muretseb üha rohkem, et tema mõjuvõim Venemaal väheneb. Prigožini meeskond väitis hiljuti, et paljastas "vandenõu", mille eesmärk on Wagneri grupeeringu tegevust õõnestada.

Prigožini pressiteenistus avaldas 16. märtsil ühe Vene väljaande kommentaaritaotluse, milles uuriti, kas Prigožin oli teadlik Putini ja Patruševi väidetavatest aruteludest Wagneri tuleviku üle. Väidetavalt ütles Patrušev Putinile, et Wagnerist ei jää varsti enam mitte midagi järele. Postituses jõuti järeldusele, et Patrušev andis juba korralduse Wagneri võitlejate liikumise jälgimiseks ja kontrollimiseks.

ISW rõhutab, et puuduvad kindlad allikad, mis viitaksid, et Putini ja Patruševi vahel oleks toimunud selline vestlus. See viitab sellele, et Prigožin mõtles välja vandenõu, et edendada nii Wagneri huvisid, vahendas ISW.

ISW teatas hiljuti, et Wagneri pealetung Bahmutis jõuab varsti haripunkti. Tõenäoliselt peab Moskva seetõttu saatma sinna veelgi rohkem regulaararmees teenivaid sõdureid.