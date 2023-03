Bild: Vene luureohvitseri poeg juhib Euroopas rahapesuvastast võitlust

Saksa ajaleht Bild teatas, et Euroopa Nõukogu rahapesu vastase võitlusega tegeleva komitee Moneyval tegevdirektori Igor Nebivajevi isa on Vene välisluureameti SVR kindral.

Igor Nebivajev on 39-aastane, Saksa ajalehe Bild andmetel töötab aga tema isa Vladimir Nebivajev Moskvas. Bildi teatel on Vladimir Nebivajev Vene välisluureameti kindral. Mõlemad Nebivajevid on Moskvas samasse korterisse sisse kirjutatud. Igor Nebivajev ei vastanud Bildi kommentaaritaotlustele.

Igor Nebivajev käis Moskvas mainekas ülikoolis. Bildi teatel näeb Nebivajev nüüd Moneyvali juhina, millised on EL-i liikmesriikide rahapesu-vastased meetmed. Venemaa rahapesu on aga Euroopas laialt levinud.

Euroopa Nõukogu viskas Venemaa oma ridadest välja 2022. aasta märtsis. Varem töötas nõukogus umbes 120 venelast. Umbes 90 venelast on oma töökoha säilitanud. Töökoha säilitasid peamiselt topeltkodakondsusega isikud.

Euroopa Nõukogu on demokraatia edendamise ning inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete kaitsmisega tegelev rahvusvaheline organisatsioon, mille liikmed on kõik Euroopa riigid, ning ka Nõukogude Liitu kuulunud Kaukaasia riigid.

Euroopa Nõukogu tegevuse üks alusdokumente on 1950. aastal koostatud inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon. Selle alusel asutati Euroopa Inimõiguste Kohus.