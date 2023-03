Saksamaa relvatootja Rheinmetall teatas, et teenis 2022. aastal rekordilise kasumi ja eeldab, et 2023. aasta kujuneb firmale veelgi edukamaks. Rheinmetalli kasum kasvas eelmisel aastal 27 protsenti.

Rheinmetall teatas, et nõudlus kasvas relvade ja laskemoona järele. "Sõda Euroopas tõi Rheinmetallile uue ajastu. Kantsleri kõne oli tõesti Saksa rahva jaoks pöördepunktiks," ütles Rheinmetalli juht Armin Papperger.

Rheinmetalli juht viitas kantsler Olaf Scholzi eelmise aasta kõnele, kus ta lubas peale Venemaa täieulatuslikku kallaletungi Ukrainale pöördepunkti (Zeitenwende) Saksa kaitsekuludes. Scholz lubas siis relvajõududele juurde anda 100 miljardit eurot.

Rheinmetalli kasum kasvas eelmisel aastal 27 protsenti 754 miljoni euroni. Rheinmetall eeldab, et firma kasum kasvab sel aastal veelgi. Rheinmetall eeldab, et 2023. aasta käive ulatub 7,6 miljardi euroni. 2022. aastal oli firma müük 6,4 miljardit eurot, vahendas Financial Times.

Euroopas kasvab nõudlus relvade ja laskemoona järele, kuna Venemaa alustas eelmisel aastal sõjalist tegevust Ukrainas. Sõda tõi Euroopas kaasa ka tarnehäired, relvafirmad näevad nüüd vaeva, et tootmist suurendada. Relvafirmad muudavad juba oma ärimudelit. Saksa kaitsefirma Hensoldt teatas aasta alguses, et alustas kasvava nõudluse tõttu relvade tootmist ilma ettetellimiseta.