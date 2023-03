Prantsusmaa seadis osadele kaupadele ajutise hinnapiiri

Sellise kokkuleppe surus kauplustele peale Prantsusmaa valitsus ning eesmärk on piirata inflatsiooni.

Esialgu tahtis valitsus ise määrata, milliste toodete hinnatõus keelata, kuid kauplused ei olnud sellega nõus. Lõpuks jäi soodushinnaga toodete valimise õigus poodidele.

Prantsusmaa valitsus on varem kinnitanud, et kolme kuu pärast vaadatakse, kuidas hinnapiirid on mõjunud ja siis otsustatakse edasised sammud.

"See silt näitab klientidele, et hind on külmutatud. See hind ei muutu, nagu siin sildilgi kirjas, 22. juunini," näitas Carrefouri kaupluse töötaja Oussama Hanifi.

"Me ei luba klientidele, et selle toote hind võib odavneda, vaid kinnitame, et 100 päeva jooksul ehk siis 22. juunini hind ei muutu," sõnas Carrefouri kommunikatsioonijuht Stephen Bompais.