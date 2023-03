Ainult üheksa protsenti ameeriklastest suhtub Venemaasse positiivselt

Kui veel 2022. aastal suhtus Venemaasse positiivselt 15 protsenti USA elanikest, siis 2023. aastaks on see langenud üheksale protsendile, teatas Gallup oma küsitlusuuringule toetudes. Praegune hinnang Venemaa suhtes on kõige madalam alates 1989. aastast, kui Gallup seda esimest korda küsima hakkas.

Peale Venemaa on ameeriklased kohati varem sama halvasti suhtunud ka Iraani, Iraaki ja Põhja-Koreasse. Nende riikide suhtes on varem vähem kui 10 protsenti ameeriklastest suhtunud nendesse positiivselt. Peale selle, et 90 protsenti ameeriklastest suhtub Venemaasse negatiivselt, suhtub 59 protsenti neist Venemaasse lausa väga negatiivselt (very unfavorable).

Nii vabariiklaste kui ka demokraatide valijate seas suhtub Venemaasse positiivselt vaid kuus protsenti küsitlusuuringule vastanutest, samas ennast erakondlikult mitte määratlenud valijate seas arvas nii 11 protsenti. Tulemus on märgiline, kuna varem olid vabariiklaste valijad Venemaa suhtes veidi positiivsemalt meelestatud. Samuti peavad vabariiklased tihti Hiinat tähtsamaks ohuks USA-le.

Kaks kolmandikku ameeriklastest suhtub samas Ukrainasse soosivalt, mis on kuus protsenti kõrgem tulemus kui veel eelmine aasta ja 11 protsenti kõrgem kui 2020. aastal. Siiski suhtuvad demokraatide valijad Ukrainasse märksa positiivsemalt (82 protsenti) kui vabariiklased (56 protsenti). Eelmisel aastal olid vastavad arvud 66 protsenti ja 57 protsenti ehk demokraatide hinnang Ukraina suhtes on hüppeliselt kasvanud, samas kui vabariiklaste hinnang on sisuliselt samaks jäänud.

Lisaks sellele on enamuse ameeriklaste (56 protsendi) hinnangul Vene-Ukraina konflikt kriitiliseks ohuks USA elutähtsatele huvidele. Eelmine aasta arvas 52 protsenti ameeriklastest, et sõda Ukrainas on ohuks USA huvidele.

Napilt enamus ameeriklasi (51 protsenti) peab Venemaa sõjalist jõudu kriitiliseks ohuks, kuid veel aasta tagasi arvas sama 59 protsenti. Gallup tõi esile, et ameeriklased on hakanud Venemaasse viimase kaheksa aasta jooksul kriitilisemalt suhtuma Venemaa kasvava agressiooni tõttu.

About six in 10 Republicans (62%) and Democrats (58%) view the Russia-Ukraine conflict as a critical threat to U.S. vital interests, although it's not clear if they view it that way for the same reasons. pic.twitter.com/PrmTHeGYP3 — GallupNews (@GallupNews) March 15, 2023

Samas arvas 40 protsenti vabariiklaste valijatest hiljuti, et Ukrainale on antud liiga palju abi USA poolt ning vabariiklaste poliitikud on Ukraina suhtes teinud nii kriitilisi kui ka toetavaid avaldusi.