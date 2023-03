Biden: Putin on sõjakuritegudes süüdi ja tema vahistamise käsk põhjendatud

Rahvusvahelise kriminaalkohtu (ICC) reedel väljastatud määrus Vene presidendi Vladimir Putini vahistamiseks on põhjendatud, kuna Venemaa liider on toime pannud sõjakuritegusid, ütles USA president Joe Biden. Ukraina teatas rohkem kui 100 Vene vägede rünnakukatse tagasilöömisest eelmise ööpäeva jooksul.

Oluline laupäeval, 17. märtsil kell 10.00:

- USA president Joe Biden ütles, et Vene liider Vladimir Putin on süüdi Ukraina toime pandud sõjakuritegudes;

- Ukraina president Volodõmõr Zelenski tunnustas Rahvusvahelise kriminaalkohtu otsust Putini suhtes vahistamismäärus välja anda;

- Ukraina teatel tõrjusid nad viimase ööpäevaga 100 Vene vägede rünnakut;

- Venemaa alustas okupeeritud Luhanski oblasti aladel massilist mobilisatsiooni, mida varjatakse suurõppuse sildiga, teatas Ukraina kaitsejõudude kindralstaap.

Biden: Putin on sõjakurjategija

Rahvusvahelise kriminaalkohtu (ICC) reedel väljastatud määrus Vene presidendi Vladimir Putini vahistamiseks on põhjendatud, kuna Venemaa liider on toime pannud sõjakuritegusid, ütles USA president Joe Biden.

"Ta on selgelt sõjakuritegusid korda saatnud," ütles Biden reedel ajakirjanikele, pidades silmas Putinit. "Ma leian, et see on õigustatud," lisas USA president vahistamismäärusele viidates.

Biden möönis siiski, et Venemaa nagu ka Ameerika Ühendriigid ise ei tunnusta Rahvusvahelise kriminaalkohtu jurisdiktsiooni. "Aga see on tugev sõnum," lisas ta reedesest otsusest rääkides.

USA välisministeeriumi pressiesindaja teatas eraldi väljastatud avalduses, et USA hinnangul on Venemaa pannud Ukrainas toime sõjakuritegusid ning Washington toetab kurjategijate vastutusele võtmist.

ICC teatas reedel, et esitas määruse kahe Venemaa kodaniku – Vladimir Vladimiroviš Putini ja Maria Aleksejevna Lvova-Belova - vahistamiseks. ICC süüdistab Vene presidenti Ukraina laste ebaseaduslikus küüditamises okupeeritud Ukraina aladelt Vene Föderatsiooni, pidades Putinit isiklikult laste küüditamise eest vastutavaks. Teine ICC huviorbiidis olev isik Lvova-Belova on Vene laste õiguste volinik.

Venemaa ei ole ühinenud ICC töö aluseks oleva Rooma statuudiga ning ei tunnusta ICC jurisdiktsiooni. Rahvusvahelise kriminaalkohtuga on ühinenud siiski 123 maailma riiki, kellel nüüd on kohustus Putin ja Lvova-Belova võimalusel kinni pidada ja ICC ette toimetada.

USA Yale'i ülikooli uurimuse kohaselt on Venemaa paigutanud 43 laagrisse vähemalt 6000 Ukraina last.

Venemaa on eitanud sõjakuritegude toime panemist Ukrainas ning Vene võimude kõneisikud ütlesid reedel, et ICC vahistamismäärus on põhjendamatu ega oma tähtsust.

Zelenski: ICC otsusel on reaalne perspektiiv

Ukraina president Volodõmõr Zelenski nimetas Rahvusvahelise kriminaalkohtu reedest otsust ajalooliseks ja reaalset perspektiivi omavaks.

"Täna saabus rahvusvahelises õigusemõistmises kaalukas otsus. Juhtumis, millel on reaalne väljavaade. Rahvusvaheline kriminaalkohus andis välja Putini vahistamiskäsu. Ajalooline otsus, millest saab alguse ajalooline vastutus," ütles Zelenski reede õhtul avaldatud videopöördumises.

Ukraina presidendi sõnul on laste eraldamine peredest, igasuguse võimaluse äravõtmine sugulastega kontakteerumiseks, laste viimine Venemaa territooriumile, selle kaugeimatesse piirkondadesse laiali puistamine – kõik see on "agressori riiklik poliitika, riiklikud otsused, riigi kurjus. "

"See on kurjus, mis saab alguse selle riigi esimesest ametiisikust. Terroririigi juht ja teine ​​Vene ametnik on saanud kahtlustatavateks sõjakuriteos, Ukraina laste küüditamises," ütles Ukraina riigipea.

Ukraina teatas rohkem kui 100 rünnaku tagasilöömisest

Ukraina väed lõid reedel viies rindelõigus tagasi rohkem kui 100 Vene relvajõudude pealtungi, teatas Ukraina kaitsejõudude kindralstaap.

"Vaenlase peamine sihtmärk on endiselt jõuda Donetski ja Luhanski oblasti piirideni, selleks korraldati pealetunge Lõmani, Bahmuti, Avdiivka, Marinka ja Šahtarski asulates ja nende lähistel. Tänu meie vägede professionaalsele ja koordineeritud tegevusele lõid kaitsjad tagasi rohkem kui sada vaenlase rünnakut," öeldi staabi laupäevahommikuses teates.

Lisaks korraldas Venemaa 34 õhurünnakut, neist 16 Iraani päritoluga droonidega Shahed-136, millest Ukraina 11 alla tulistas. Vene relvajõud tegid ka 57 õhurünnakut mobiilsetest raketilaskeseadeldistest.

Ukraina andmeil hoiab Venemaa küll vägesid oma piirialadel, kuid märke uute rünnakuüksuste formeerimisest ei ole.

Ukraina: Venemaa varjab üldmobilisatsiooni Luhanskis suurõppuse sildiga

Venemaa on alustanud Ukrainalt okupeeritud Luhanski oblasti aladel üldmobilisatsiooni, mida varjatakse suurõppuse sildiga, teatas Ukraina kaitsejõudude kindralstaap.

"Niinimetatud kohalikud võimud ajutiselt okupeeritud Luhanski oblasti territooriumil on välja kuulutanud laiaulatuslikud sõjalised õppused, mis puudutavd kõiki kutsealuseid mehi Starobilski, Štšastja, Novii Aidari, Novopskovi ja Nižnooteple asulates. Sellega püüavad okupandid varjata massimobilisatsiooni ülaltoodud asulates," teatas Ukraina relvajõudude staap laupäeval.

Staap teatas ka, et Vene väed on alustanud kindlustuste rajamist okupeeritud Krimmi poolsaarel Ishuni ja Vojenka asulate vahel, sundides selleks kohalikud elanikud tasustamata tööle.