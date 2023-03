Pärnus kogutakse raha, et erivajadustega inimesed pääseksid randa ujuma

Klubiliikmeid oli palutud juhendama kunstnik Tiina Ojaste, kes sellisetel joonistamisõhtutel Ammendes õpetanud pliiatsit käes hoidma paljusid. Enamasti pole kellelgi joonistamiskogemust ega oskust, selgi korral teatasid kõik, et ei oska joonistada.

"Aga kõik hakkavad joonistama, sest ma natuke juhendan, kuidas pliiatsit käes hoida, kuidas natuke paika panna asja. Ja kõik joonistavad. Ja kõik on rõõmsad," ütles Ojaste.

Pärnu Lahe Rotary klubi projektiga "Erivajadustele avatud Pärnu rand" loodetakse saavutada, et vette pääseb ka inimene, kes on ratastoolis.

"Me soovime anda võimaluse liikumispuudega inimestele pääseda Pärnu randa ujuma. Ka vaegnägijatele on sama mõte, see projekt on kasvanud," lausus Pärnu Lahe Rotary klubi asutajapresident Esta Tamm.

Loodetavasti saab projekt teoks järgmise aasta suveks. Raha tuleb annetustest, loteriidest ja oksjonitest. Ja mõistagi on oluline panus 20 klubi liikmel.

"Me otsisime projekti ja selle projekti me saime Monika Siruli ühest lausest, kus ta ütles, et tema lapsepõlveunistus on saada Pärnus merevette. Ta on liikumispuudega inimene, lapsest saati olnud. Ja see väikene lause kõnetas meid," lausus Pärnu Lahe Rotary klubi president Liina Markson.

Hinnanguliselt läheb projekt maksma 70 000 kuni 100 000 eurot, lisas ta. "See on siis nii-öelda viie tärni rand. Sest puuetega rannad on tärnidega tähistatud vastavalt varustusele, mis seal on," ütles Markson.