Venemaa elanike käes on esmakordselt üle 100 miljardi dollari sularaha

Venemaa keskpanga andmete järgi on Venemaa elanike käes sularaha 1. veebruari seisuga USA dollaritesse arvestatuna 105,4 miljardit.

Venemaal pole elanikel niivõrd palju sularaha olnud alates aastast 2018, mil keskpank andmeid koguma ja avaldama hakkas, vahendas Meduza.

1. veebruari seisuga, mil elanike käes oli 105,4 miljardi USA dollari väärtuses, purustati ka esimest korda 100 miljardi dollari piir, teatas Venemaa riigimeedia.

Gazprombanki eraisikute panganduse juht Jegor Susin ütles, et elanike käes oleva sularaha kasv ajal, mil raha väljavõtmisele pankadest on Venemaal seatud piirangud, tähendab seda, et pangatähtede import ületas eksporti.