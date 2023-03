Tartus valmistati Ukraina jaoks kaevikuküünlaid ja varjevõrke

Eesti maaelumuuseumide juht Merike Lang ütles, et Ukraina toetamine on justkui meie kodanikukohus ja seepärast "Aitame aidata" üritus ka korraldati.

"Selleks on varjevõrkude punumine ja samuti kaevikuküünalde tegemine. Ja meil on siin naiskodukaitse abiks ja kohalik päästekomando. Nii et kõik need tööd on selle nimel, et läheb Ukrainasse see toodang," rääkis Lang.

Põhifookuses oligi just varjevõrkude ja kaevikuküünalde tegemine. Kaevikuküünalde projekti eestvedaja Merli Keerup sõnas, et eesmärk on lausa rekordarv küünlaid valmis teha.

"Täna me loodame valmis saada vähemalt 500 kaevikuküünalt. Ma arvan, et meil on juba paarsada valmis ja paar tundi on veel aega, nii et ma arvan, me täidame eesmärgi ilusti ära," ütles ta.

Heategevuspäevale oli kohale tulnud rohkelt inimesi, kes ühel või teisel moel oma panuse andsid.

"Kolm last mul on nii palju seda sõjaasja näinud, nad alati ütlevad, et kuidas aidata. Poiss otsis oma vanad püksid üles, et mis sobiks võrgu tegemiseks. Ja siis nad ei saa üldse aru, et mis asjad need küünlad ja asjad on, siis me vaatasime, et kuidas neid kõiki asju teha," rääkis Brit.

Niivõrd suur inimeste hulk tuli üllatusena ka korraldajatele.

"See inimeste hulk on uskumatu. Aga inimesed tahavad aidata ja seda me juba teame. Kogu selle projekti jooksul oleme näinud nii palju vabatahtlikke, nii palju inimesi, kes on annetanud meile küünlavaha ja purke ja oma aega," lausus Keerup.