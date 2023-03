Kuressaares võistlesid kokaõpilased neljast riigist

Kuressaare ametikooli köögis tegutsesid eestlased, lätlases, leedukad ja itaallased loosi tulemusena paaristiimis. Ehk et kellelgi ei olnud võimalik välja tuua puhast enda või oma piirkonna maitset.

"Sohu pilvelõhkujat ei ehita. Selleks et hakata ise maitseid looma, peaks väga tugevalt neid põhikombinatsioone teadma, siis saad edasi minna. Kui sa lihtsalt mõtled, et ma panen kaks asja kokku ja kolmanda veel vägivaldselt juurde, siis oled omadega rabas. Aga kui oled aastaid tegutsenud, siis hakkad looma nüansse ja see kõnetab teisi ka," ütles žürii liige Toomas Leedu.

Oma ala profid žüriist kinnitasid, et seekord võitis stabiilsus, ehk kes kõik toidud suutsid ühtlaselt hästi valmistada.

"Kuna oli kolm toitu, siis nende stabiilsus oli (võitjatel) kõige parem ja kõige ühtlasem. Ehk siis närv pidas võitjatel kõige paremini vastu , toidud tulid nii hästi välja, kui nad plaanisid ja nii lihtne see võistlus ongi," ütles žürii liige Taigo Lepik.