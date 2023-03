Oluline 19. märtsil kell 7.08

Vene meedia väitel käis Putin Mariupolis üllatusvisiidil

Prigožin: Wagner plaanib mai keskpaigaks veel 30 000 sõdurit värvata

Uuring: sanktsioonide mõju Venemaale peaks tänavu kasvama

Vene meedia väitel käis Putin Mariupolis üllatusvisiidil

Vene meedia teatas Kremli pressiteenistusele viidates, et riigipea Vladimir Putin külastas Ukrainas Donetski oblastis Mariupoli linna. See on tema esimene visiit Donbassi.

Riigi kontrolli all olevate väljaannete teatel läks Putin okupeeritud Mariupolisse helikopteriga, külastas autoga mitut linna piirkonda ja vestles kohalike elanikega. Samuti olevat Putin arutanud piirkonna infrastruktuuri uuendustest.

Päev varem külastas Putin okupeeritud Krimmi.

Vene väed on alates Ukraina vastu alustatud sõjast Mariupolit ohtralt pommitanud ja okupeerisid linna mullu mais.

16. märtsil möödus aasta Venemaa rünnakust Mariupoli draamateatrile, milles hukkus sadu teatris varjunud inimesi. Amnesty Intrenational on leidnud, et tegu oli selgelt sõjakuriteoga.



Prigožin: Wagner plaanib mai keskpaigaks veel 30 000 sõdurit värvata

Wagneri palgasõdurite juht Jevgeni Prigožin ütles, et kavatseb mai keskpaigaks värvata veel 30 000 sõdurit. Tema sõnul värvatakse eelmisel nädalal üle Venemaa avatud 42 värbamispunktis iga päev 500-800 meest.

Tõendeid oma väidete kinnitamiseks ei ole ta esitanud.

Uuring: sanktsioonide mõju Venemaale peaks tänavu kasvama

Venemaale kehtestatud sanktsioonid jõuavad 2023. aastal pöördepunktini, kuid nende karmistamiseks on samuti võimalusi, leidis rahvusvaheline töögupp, mis sanktsioonide mõjku uuris.

Töögruppi juhtis Ukraina presidendi administratsiooni juht Andri Jermak ja sinna kuulusid veel Freeman Spogli nimeline rahvusvaheliste uuringute instituut, USA suursaadik Michael McFaul ja Kiievi majanduskõrgkooli eksperdid.

Uuringus leiti, et rubla on alates novembrist kaotanud 20 protsenti oma väärtusest, mis kergitab tarbijahindu ajal, mil need muutuvad üha vähematele venelastele jõukohaseks. Samuti öeldi uuringus, et Kremli riiklik hoolekandefond võib aasta lõpuks hätta sattuda. Sel aastal peaks nafta ja gaasi hind 50 protsenti langema.

"Samal ajal pole sanktsioonid oma potentsiaali veel kaugeltki ammendanud ning vajavad pidevat ajakohastamist ja täiustamist. Uute sanktsioonide suunas on vaja veel samme astuda," järeldasid autorid.