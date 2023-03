Šveitsi suurim pank UBS nõustus ostma Credit Suisse'i

Šveitsi suurim pank UBS nõustus ostma oma raskustes rivaali Credit Suisse'i, kirjutas Financial Times.

Leht teatas pühapäeval, et UBS suurendas oma pakkumist enam kui kahe miljardi dollarini.

Juba varem teatas FT, et UBS peab läbirääkimisi Credit Suisse'i ostmiseks. Väljaanne teatas siis, et UBS võib osta pangast osa või selle tervenisti. Pankade ühinemist kiirendatakse erakorraliste meetmetega.

Financial Timesi andmetel kogunesid pankade nõukogud sel nädalavahetusel, et arutada võimalikku ühinemist. Tehing soovitakse sõlmida enne turu avamist esmaspäeval. UBS on nõudnud valitsuselt ostu korral kuue miljardi dollari suurust garantiid.

Allikate hinnangul peaks pankade ühinemine tähendama vähemalt 10 000 töökoha kaotamist.

1856. aastal asutatud Credit Suisse on viimastel aastatel silmitsi seisnud skandaalide, sealhulgas rahapesusüüdistusega.

Šveitsi valitsus pidas laupäeva õhtul erakorralise koosoleku, kuid infot seal räägitu kohta pole avaldatud.

Senine 54 miljardi dollari suurune rahasüst Šveitsi keskpangalt ei ole Credit Suisse'i probleemi lahendanud.