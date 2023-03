ERR Riias: Lätis puhkes skandaal kaitsejõudude logistika- ja toiduhanke ümber

Kuigi hanke summa jaguneb viie aasta peale, on 220 miljonit eurot siiski väga palju. Juba praeguseks on avalikkuseni jõudnud kahtlusi tekitavaid fakte – hanke võitnud firmal Zitari LZ on küll mõned toidukohad, kuid see ettevõte ei vasta ei käibe ega logistikavõimekuse poolest nii suurtele mahtudele.

Mingil imeväel on teenuse hind hanke jooksul mitukümmend korda kasvanud. Ja kuna ühe väikefirma ülesanne on nüüd korraldada kaitsejõudude toitlustamist ja selle logistikat ka sõja- või kriisiajal, tekib küsimus, kuidas ta seda ikka päriselt suudaks.

"Kavandatakse kaitsejõudude varustamist toiduga ja see ülesanne usaldatakse ühele kandideerinud firmale ka kriisi- või sõjaajal. Sel juhul peaks kaitsejõud mõtlema ka süsteemile või konkreetsetele julgeolekunõuetele," ütles Läti kaitseminister Inara Murniece.

Kuid skandaalil on ka poliitiline pool. Kuigi uus kaitseminister sai probleemsest hankest teada neljandal tööpäeval ja tema allkirja ühelgi otsusel või lepingul pole, nõudis opositsioon Murniece tagasiastumist.

Murniece enda arvates tuleks aga selgitusi küsida hoopis endise kaitseministri Artis Pabriksi käest, sest hange viidi läbi tema ametiajal.

Hanget ei korraldanud ministeerium, vaid riigi kaitselogistika ja -hangete keskus. Komisjoni juhtis aga praeguse ministri parteikaaslane ja komisjoni töös osales eelmise ministri nõunik.

"Riigi kaitselogistika ja -hangete keskuse juht Eriks Ezerinš, kelle vastutusvaldkonnas see kõik toimus, on Rahvuslaste Ühenduse liige, annetaja ja kandideeris viimastel parlamendivalimistel," ütles Läti seimi Läti Esikohal fraktsiooni liige Linda Liepina.

"Sellist summat eelarves pole. Algul palusid kaitsejõud viia läbi hanke kaheksa miljoni euro ulatuses. Kuidas see summa kasvas hanke läbiviimise ajal 220 ja teatud tingimustel isegi 330 miljoni euroni? Nagu olen aru saanud, toimus see kõik protsessi viimastel päevadel," rääkis Murniece.

Et kaitse-eelarve üha kasvab, on vaja raha kasutamise üle ka tõhusamat kontrolli ja nii soovib kaitseminister luua ka kaitseministeerumisse sisekaitse büroo, nagu on juba siseministeeriumis.