Kevade algus võib tuua paiguti üle 10 kraadi sooja

Esmaspäeva öö on pilves selgimistega. Kohati sajab vähest vihma või lörtsi ning mitmel pool on udu. Tuul on valdavalt lõunakaarest 1 kuni 7 meetrit sekundis ning õhutemperatuur jääb -2 ja +2 kraadi vahele.

Hommik pilvkattesse muutusi ei too, kuid möödub sajuta. Mitmel pool võib olla aga udu. Tuul puhub lõunakaarest 2 kuni 9 meetrit sekundis. Termomeetrinäit on 0 kuni +4 kraadi. Kõige jahedam on Virumaal.

Päev toob aga taas sademeid, sest pärastlõunal jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib üle mandri itta. Tuul puhub lõunast- ja edelast 3 kuni 9 meetrit sekundis. Hoolimata vihmast tuleb õhusooja Lääne-Eestis 4 kuni 7 kraadi, Kesk-Eestis ja Virumaal 7 kuni 9 kraadi. Kagu-Eestis võib ulatuda temperatuur 12 kraadini.

Uus nädal jätkub küll sajuselt ning vihma sekka satub ka lörtsi, kuid õhutemperatuur jääb kevadiseks. Öösel on võrdlemisi stabiilselt -2 kuni +4 kraadi, päeval +2 kuni +9. Kõige pilvisem päev tuleb kolmapäev, kõige tugevamate tuuleiilidega möödub neljapäev.